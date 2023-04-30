Не хватает каждой четвёртой коровы! Почему дворцы для скота пустуют и как решают эту проблему?

Новости Беларуси. Звенья одной цепи – урожайность и продуктивность в животноводстве. Этой сфере АПК мы долгое время уделяли внимание. Были соответствующие госпрограммы, а с начала 2000-х перед белорусскими аграриями стояли задачи в том числе о повышении качества и количества молока, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В стране активно строились молочно-товарные комплексы. Проводилась их модернизация. Уходили от ручной дойки. Сегодня оптимизируем количество рабочих рук на фермах. Одним словом, потратились и материально, и морально. Но отдача есть. В 2022 году доходы от импорта продовольствия составили 8 миллиардов долларов. Тем не менее вопрос с повестки не снимают. Евгений Пустовой продолжит.

Ей устанавливают памятники и строят дворцы. Раньше наши предки корову ласково величали кормилица. Многие в партизанских отрядах выживали благодаря ей. Сейчас это, можно сказать, тотемное животное нашего АПК.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Телят берегли, чтобы теленок погиб, слушай, это весь колхоз знал. А у него тысячами гибнут сейчас. Сколько можно говорить об этом?

И что может быть еще более глубокой переработкой, чем молочная отрасль. Продукты растениеводства – фураж и крестоцветные – на корм скоту. А молоко – в сыры, масло да разные другие полезные деликатесы. А молочка, она и в Африке, и в Китае, и в странах исламского мира – халяль. Короче, всегда кошерна на тех рынках, куда мы переориентировали свой экспорт. Но только в сказке молочные реки сами текут. В реальности животноводство – слишком сложная отрасль.

Лукашенко: мы создали для скота дворцы. Мужики, мы зачем их строили?

Дворцы для коров здесь не строят. В хозяйстве имени Сенько Гродненского района шутят, мол, все Strip-till. Это название новой земледельческой технологии. Но вершина аграрной пирамиды в Беларуси – это производство молока. В этом хозяйстве старые комплексы приводят в современный вид. Что называется, улучшили микроклимат в коровниках: расширили боксы, сделали вентиляторы с системой водного орошения стада, улучшили кормовые столы, а поилки оборудовали подогревом. Для малышей – вот такие навесы и тоже вентиляторы.

Валерий Янулевич, главный зоотехник СПК им. И.П. Сенько:

Такие переходные периоды – зима, осень, дождливая погода, снег – вокруг этих домиков нужно проводить какие-то дополнительные работы, чтобы их можно было обслуживать как положено. Поэтому под навесом всегда сухо, воздуха мы не лишили телят, его достаточно, света достаточно, поэтому все те прелести, которые дает холодный метод выращивания, остались. Но добавили комфорта для работников, чтобы это можно было в непогоду делать так же четко, точно и технологично, как и при нормальной погоде.

Сейчас здесь средний надой по 33 литра в сутки от коровы. Молоко экстра-класса. Причем здесь уверены: дело не в количестве новых молочно-товарных комплексов, а в умении работать. Но новые комплексы в стране строили, строят и строить будут. Разработана целая госпрограмма.

Наталия Сонич, начальник главного управления интенсификации животноводства и рыбохозяйственной деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Только за прошлый год мы построили и ввели 23 новых молочно-товарных фермы в полном объеме. Правительством было принято решение, что после ввода молочно-товарного комплекса дается год на укомплектование, чтобы это было ритмично. Не просто поставить нетелей, и все 300-500 голов в течение месяца отелятся, а потом будет провал в молоке. Комплектуется в соответствии с технологией.

Сейчас в стране 3 319 ферм. 1 602 – современные комплексы. Причем 57 их них роботизированы, а 24 работают по технологии «карусель». Она целесообразна там, где стадо не меньше 1 000 голов скота.

Ставка на технологии. Это подчеркнуто даже в название должности начальника главного управления по интенсификации животноводства. Но без классического воспроизводства технологии так и останутся лишь картинкой.

Наталия Сонич:

В целом мы обеспечены телочным поголовьем. Единственное, у нас произошел небольшой сбой – по 2021 году мы недополучили немного зернофуража, и с белковым сырьем в начале 2022 года были перебои. Помните, когда мы новые рынки осваивали, в связи с этим мы недополучили в среднесуточных привесах. Это сказалось в целом на крупнорогатом скоте в недополучении валового производства, в том числе на телочном поголовье.

Это хозяйство «Гольчицкое». Здесь животноводческие хоромы пустуют практически уже 10-й год. Не хватает каждой четвертой коровы. Да и те, что есть, не могут выполнить среднерайонный показатель надоев. Здесь же кадровый дефицит специалистов, а уже через полтора года надо будет возвращать льготный кредит. Несладкую ситуацию описывает контролер КГК Анна Солодкая.

Анна Солодкая, ведущий государственный инспектор Солигорского межрайонного КГК:

В текущем году удой молока на одну корову составляет лишь 11,8 килограмма при 19,3 килограмма в среднем по району. Немаловажен и кадровый вопрос: должность главного зоотехника и главного ветеринарного врача числились вакантными с 2019 года. И только с сентября 2022 года с приходом нового руководителя началась работа по их заполнению.

Свет в конце коровника появился с приходом нового руководителя хозяйства. Восьмой месяц в должности. Заметно, что к интервью еще не привык.

Роман Кобелец, директор ОАО «Гольчицкое»:

Создадим хорошую кормовую базу, из них 4 тысячи тонн зерна – в склад под фуражное зерно. А от остального реализованного зерна мы планируем также приобретать нетелей, по плану еще 100 нетелей в этом году планируем приобрести.

Район тот же – сырьевая зона Слуцкого сырзавода. А хозяйство другое – совхоз «Рачковичи». Его патронирует Белорусская железная дорога. Развитие здесь идет не так, как скорый поезд. Отстают от графика. Новому комплексу даже года нет. И половины коров от положенных здесь тоже нет. Впрочем, как и кадров. Заведующая фермой без специального образования, зато с полномочиями зоотехника и ветврача. Именно кадровый дефицит – вот триггер проблем в АПК.