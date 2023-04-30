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Лукашенко о новых животноводческих комплексах: «Вы укомплектовали. А кем? Вместо коров поставили коз!»

30 апреля 2023 19:55
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Новости Беларуси. Президент обратил внимание и в Гомельской, в Гродненской областях, что строительство молочно-товарных комплексов идет, но новоделы следует более активно обживать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да, понятно, что заполнить сразу пять-шесть ферм даже в теории сложно. Но как отмечают практики, к этой ситуации должны подключиться местные власти и помочь урегулировать животно-жилищный вопрос.  

Лукашенко о новых животноводческих комплексах: «Вы укомплектовали. А кем? Вместо коров поставили коз!»-1

Нехватка специалистов приводит даже к падежу скота. Каждая буренка требует ухода за собой. Комплексы построить легче, а вот привлечь к нелегкому труду людей – дилемма.  

Не хватает каждой четвертой коровы! Почему дворцы для скота пустуют и как решают эту проблему?

Лукашенко о новых животноводческих комплексах: «Вы укомплектовали. А кем? Вместо коров поставили коз!»-4

Наталия Сонич, начальник главного управления интенсификации животноводства и рыбохозяйственной деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:  
На настоящее время, на 1 января, 281 ферма, которая не заполнена. Их них всего лишь 24 тысячи скотомест не заполнено. И в эти же 281 ферму вошли фермы, которые были построены, реконструированы в прошлом году. Всего 75 объектов, часть пусковыми комплексами, в полном объеме возведенные в эксплуатацию тоже туда вошли. Где-то на ферме нет пять голов, где-то шесть, а где-то и тысячи еще. Только ферма введена в декабре, ее надо укомплектовать в течение этого года. Скот выбывает, пока он пополняется, для этого есть технологические разрывы, должны быть санитарные разрывы. Поэтому это все ритм нашего производства.  

С таким ритмом глава государства точно не согласен.  

Лукашенко о новых животноводческих комплексах: «Вы укомплектовали. А кем? Вместо коров поставили коз!»-7

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:  
Это проблема по стране, Александр Григорьевич.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Это проблема твоя по стране! И что?  

Леонид Заяц:  
Согласен, увеличиваем мы постоянно удой, я приведу для сравнения 1 600 этих комплексов…  

Александр Лукашенко:  
Я говорю, и что мне твой удой? Ты мне на новых комплексах, которые мы построили и должны там доить в два раза больше, мы в два раза меньше доим, чем в среднем по стране. Почему?  

Леонид Заяц:  
На новых комплексах, Александр Григорьевич, у нас удой…  

Александр Лукашенко:  
Это говорит о том, что вы укомплектовали. А кем? Вы вместо коров поставили коз. Что ты мне рассказываешь, ты же ветврач.  

Лукашенко о новых животноводческих комплексах: «Вы укомплектовали. А кем? Вместо коров поставили коз!»-10

И снова кадровый вопрос. Даже на уровне Союзного государства озабочены квотами для трудовых мигрантов. Беларусь принимает тысячи украинских беженцев. Соседи – народ трудолюбивый. Может, создать все условия – и милости просим на животноводческих комплексах работать. Тем более положительные примеры есть. В 2021 году глава государства посещал агрогородок Тихиничи. Там себя прекрасно зарекомендовали украинцы, ставшие белорусами. А роботизированные технологии – лишь дополнение, но не выход. Удой там меньше, чем на фермах с каруселями.  

Лукашенко о новых животноводческих комплексах: «Вы укомплектовали. А кем? Вместо коров поставили коз!»-13

Евгений Пустовой, корреспондент:  
Беларусь в клубе молочных держав мира. А теперь животноводство из дурнопахнущей стало экспортоориентированной отраслью. И даже модной. Как пример, выставка арт-объектов здесь, в холле Минсельхозпрода. Но какие бы технологии не были, ни карусели, ни роботы не могут заменить теплоту человеческих рук. Поэтому и Гран-при досталось картине под названием «Пяшчота».  

Лукашенко о новых животноводческих комплексах: «Вы укомплектовали. А кем? Вместо коров поставили коз!»-16

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# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Евгений Пустовой # Леонид Заяц # Фотофакт

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