Лукашенко о новых животноводческих комплексах: «Вы укомплектовали. А кем? Вместо коров поставили коз!»

Новости Беларуси. Президент обратил внимание и в Гомельской, в Гродненской областях, что строительство молочно-товарных комплексов идет, но новоделы следует более активно обживать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да, понятно, что заполнить сразу пять-шесть ферм даже в теории сложно. Но как отмечают практики, к этой ситуации должны подключиться местные власти и помочь урегулировать животно-жилищный вопрос.

Не хватает каждой четвертой коровы! Почему дворцы для скота пустуют и как решают эту проблему?

Нехватка специалистов приводит даже к падежу скота. Каждая буренка требует ухода за собой. Комплексы построить легче, а вот привлечь к нелегкому труду людей – дилемма.

Наталия Сонич, начальник главного управления интенсификации животноводства и рыбохозяйственной деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: На настоящее время, на 1 января, 281 ферма, которая не заполнена. Их них всего лишь 24 тысячи скотомест не заполнено. И в эти же 281 ферму вошли фермы, которые были построены, реконструированы в прошлом году. Всего 75 объектов, часть пусковыми комплексами, в полном объеме возведенные в эксплуатацию тоже туда вошли. Где-то на ферме нет пять голов, где-то шесть, а где-то и тысячи еще. Только ферма введена в декабре, ее надо укомплектовать в течение этого года. Скот выбывает, пока он пополняется, для этого есть технологические разрывы, должны быть санитарные разрывы. Поэтому это все ритм нашего производства.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Это проблема по стране, Александр Григорьевич.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это проблема твоя по стране! И что?

Леонид Заяц:

Согласен, увеличиваем мы постоянно удой, я приведу для сравнения 1 600 этих комплексов…

Александр Лукашенко:

Я говорю, и что мне твой удой? Ты мне на новых комплексах, которые мы построили и должны там доить в два раза больше, мы в два раза меньше доим, чем в среднем по стране. Почему?

Леонид Заяц:

На новых комплексах, Александр Григорьевич, у нас удой…

Александр Лукашенко:

Это говорит о том, что вы укомплектовали. А кем? Вы вместо коров поставили коз. Что ты мне рассказываешь, ты же ветврач.