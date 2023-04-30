Главные поручения Лукашенко из Ветки. Итоги «чернобыльской поездки»

Новости Беларуси. Традиционно в конце апреля Президент посещает регионы, пострадавшие от чернобыльской аварии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 2023 году Александр Лукашенко приехал в Ветковский район, но не стал говорить только о прошлом. Мы и так вложили много сил и средств, чтобы помочь этим земля восстановиться.

В результате аварии на Чернобыльской АЭС было загрязнено 23 % от всей территории Беларуси. Кстати, сейчас эта площадь сократилась практически вдвое. Сама природа стремится к очищению, но и человеческий фактор в этом деле как ускоритель процессов. За последние 30 лет на восстановление земель мы потратили больше 19 миллиардов долларов. Эти деньги пошли на развитие экономики, строительство жилья, медицину, оздоровление, науку – одним словом, на все то, что предполагает максимальную реабилитацию. Так что сейчас самое время думать о настоящем и будущем нашего юго-востока, а не погружаться в фобии прошлого. Этот тезис и стал лейтмотивом нынешней так называемый чернобыльской поездки Президента, во время которой глава государства говорил уже не о локальных задачах по восстановлению, а о развитии Гомельской области. И на ее примере ставились цели для всей страны.

Конечно, много говорили о сельском хозяйстве. Во-первых, посевная. Во-вторых, сегодня за агросводками во всем мире следят в оба глаза. Нам важно не проморгать момент. В международном разрезе цены на продовольствие хоть и снизились весной, но все равно остаются высокими. Так что стоит задача снять и финансовый урожай. Что для этого нужно, глобально и в деталях объяснил глава государства. На первый взгляд даже может показаться, что Президент уходит в частности. Ну взять хотя бы судьбу старых и новых ферм. Глава государства обратил внимание, что в этом вопросе не все в порядке. Но ведь именно из мелочей и складывается общая картина. Особенно в сельском хозяйстве, где буквально каждый сантиметр земли на вес золота.

Одно из центральных поручений, которое звучит не в первый и, скорее всего, не в последний раз, – это дисциплина. Если хотите, железная диктатура, без которой сколько бы денег для развития АПК или другой сферы ни выделили, они будут буквально закопаны в землю. Чтобы такого избежать, Президент и предложил выстроить определенный алгоритм работы с кадрами в регионах. Что имел в виду глава государства и почему до сих пор кадры решают все, расскажет политобозреватель Алена Сырова.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наступает железная диктатура. Всего у нас хватает. У нас не хватает дисциплины. Закручивай. Прежде чем Александр Лукашенко озвучил именно эту фразу руководителю Гомельской области, энное количество раз он успел сказать в иной, более мягкой форме о дисциплине и значимости работы с кадрами. В контексте медленными темпами идущей мелиорации... Александр Лукашенко:

Вот он говорит, промывку каналов сейчас обеспечиваем. А кто мешал это делать постоянно? Кто мешал обкашивать эти каналы? Поддерживать надо в нормальном состоянии эту всю систему. Это созданная на 160 гектарах новая система. Это золотые земли. В контексте некачественной обработки полей… Лукашенко в Гомельской области: «Затратил деньги, средства, научил, а они нихрена не делают». Подробности. И содержании животных. На другие темы.

При этом чиновникам всякий раз находилось, что возразить, то есть озвучивали и положительные примеры в ответ на критику. Значит, делаем вывод. Проблемы есть далеко не везде, и причины необъективны. Чем чреват «никакой» подход к работе, Александр Лукашенко объяснил на весьма ярком и близком, но очень печальном примере. И это не страшилка, это реальность. Лукашенко: лучше я с вас сейчас потребую, чем завтра дам винтовку и пошлю на фронт. Читайте здесь.

Помощник Президента по Гомельской области в какой-то момент во время совещания взял слово и рассказал о наболевшем. В процессе стало понятно, что часть присутствующих в зале в этих словах может узнать себя. Подробности. Администрации Президента поручено выработать правовое сопровождение этого решения, которое, похоже, назрело, раз одной моральной ответственности недостаточно… Понятно, что решать проблемы не нравится никому, куда проще делать вид, что их нет, главное, чтобы не вышло как с граблями, разбросанными по участку, которые упорно не замечает хозяин. Президент Беларуси обратил внимание на ситуацию с паводками: «Почему в этом году получился какой-то аврал?»

Резюмируя совещание, глава государства отметил: озвученные тезисы касаются не только руководителей Гомельской области, а всех регионов страны. Просто если даже здесь, на Гомельщине, к которой принято относиться снисходительно и более мягко, вопрос ставится так жестко, то стоит задуматься, каким будет спрос с остальных. Президент: я не просто сюда ядерное оружие тащу, надо чтобы смотреть боялись в нашу сторону. Пора осознать, все, что мы делаем каждый день, формирует нас завтрашних. Что говорить о регионе, о стране – она складывается из миллионов, которые своими действиями или их отсутствием либо укрепляют, либо обесценивают усилия таких же белорусов, которые добросовестно выполняют свою работу. Не от раза к разу делают как надо, а постоянно. Красота, ухоженность, успешность и здоровье отдельно взятого человека требуют жертв, только когда пренебрегают регулярным и ответственным подходом. Когда не ценят то, что было дано изначально. Особенно если дано немало. Почему-то кажется, что это незыблемо, но примеры говорят об обратном.