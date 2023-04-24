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«Не ходим мы на белорусские фильмы, а на «Аватар» выстроилась очередь». Почему так происходит?

24 апреля 2023 17:41
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Новости Беларуси. Когда отечественная киноиндустрия начнет выпускать рейтинговые блокбастеры и кассовые фильмы? «Партизанфильм» – это клише или неисправимая репутация? Кто готов собственной лентой доказать, что белорусский кинематограф жив? В прямом эфире ток-шоу «По существу» развернется горячая дискуссия. На съемочной площадке проекта именитые режиссеры, актеры, топ-менеджеры от искусства и критики.

«Не ходим мы на белорусские фильмы, а на «Аватар» выстроилась очередь». Почему так происходит?-1

Алена Сырова, СТВ:
Если я интересуюсь автомобилями, например, я озабочусь этим и найду. Если мы говорим о массовом кино, то оно должно быть интересным абсолютно всем, максимально широкой аудитории. Дальше будет работать сарафанное радио. Ну не ходим мы на белорусские фильмы, а на «Аватар» выстроилась очередь.

Кирилл Казаков, СТВ:
Там столько денег в рекламу вложили.

Алена Сырова:
Реклама рекламой, но есть и имиджевый момент. Или хотя бы потому что пойти посмотреть на то, что наши не делают, не научились еще.

«Не ходим мы на белорусские фильмы, а на «Аватар» выстроилась очередь». Почему так происходит?-4

Петр Кривостаненко, магистр, доцент факультета экранных искусств Белорусской государственной академии искусств, оператор, режиссер:
Так и было на «Аватаре», но нам его не потянуть. Но можно делать свое, а мы и своего не делаем.

«Не ходим мы на белорусские фильмы, а на «Аватар» выстроилась очередь». Почему так происходит?-7

Полина Королева, автор рубрики «Афиша» на телеканале СТВ:
Если посмотреть на три основные темы, которые всегда были у «Беларусьфильма», которые у нас получались и которые мы продолжаем развивать. Это тема войны, она никуда не уйдет, это актуально, это нужно. Но проблема в подходе к этой теме. Он очень узок, а можно отразить ее по-разному. Вторая тема, которая всегда хорошо играла, – это исторические события и, возможно, их осознание. Тоже получается, тоже делаем, тоже видим ярких личностей. И третья тема – это переклад классиков. Это три основные стези, по которым мы двигались и будем двигаться.

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# Кино # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Петр Кривостаненко # Полина Королева # Фотофакт

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