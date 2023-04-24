«Не ходим мы на белорусские фильмы, а на «Аватар» выстроилась очередь». Почему так происходит?
Новости Беларуси. Когда отечественная киноиндустрия начнет выпускать рейтинговые блокбастеры и кассовые фильмы? «Партизанфильм» – это клише или неисправимая репутация? Кто готов собственной лентой доказать, что белорусский кинематограф жив? В прямом эфире ток-шоу «По существу» развернется горячая дискуссия. На съемочной площадке проекта именитые режиссеры, актеры, топ-менеджеры от искусства и критики.
Алена Сырова, СТВ:
Если я интересуюсь автомобилями, например, я озабочусь этим и найду. Если мы говорим о массовом кино, то оно должно быть интересным абсолютно всем, максимально широкой аудитории. Дальше будет работать сарафанное радио. Ну не ходим мы на белорусские фильмы, а на «Аватар» выстроилась очередь.
Кирилл Казаков, СТВ:
Там столько денег в рекламу вложили.
Алена Сырова:
Реклама рекламой, но есть и имиджевый момент. Или хотя бы потому что пойти посмотреть на то, что наши не делают, не научились еще.
Петр Кривостаненко, магистр, доцент факультета экранных искусств Белорусской государственной академии искусств, оператор, режиссер:
Так и было на «Аватаре», но нам его не потянуть. Но можно делать свое, а мы и своего не делаем.
Полина Королева, автор рубрики «Афиша» на телеканале СТВ:
Если посмотреть на три основные темы, которые всегда были у «Беларусьфильма», которые у нас получались и которые мы продолжаем развивать. Это тема войны, она никуда не уйдет, это актуально, это нужно. Но проблема в подходе к этой теме. Он очень узок, а можно отразить ее по-разному. Вторая тема, которая всегда хорошо играла, – это исторические события и, возможно, их осознание. Тоже получается, тоже делаем, тоже видим ярких личностей. И третья тема – это переклад классиков. Это три основные стези, по которым мы двигались и будем двигаться.
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