«Не ходим мы на белорусские фильмы, а на «Аватар» выстроилась очередь». Почему так происходит?

Новости Беларуси. Когда отечественная киноиндустрия начнет выпускать рейтинговые блокбастеры и кассовые фильмы? «Партизанфильм» – это клише или неисправимая репутация? Кто готов собственной лентой доказать, что белорусский кинематограф жив? В прямом эфире ток-шоу « По существу » развернется горячая дискуссия. На съемочной площадке проекта именитые режиссеры, актеры, топ-менеджеры от искусства и критики.

Алена Сырова, СТВ:

Если я интересуюсь автомобилями, например, я озабочусь этим и найду. Если мы говорим о массовом кино, то оно должно быть интересным абсолютно всем, максимально широкой аудитории. Дальше будет работать сарафанное радио. Ну не ходим мы на белорусские фильмы, а на «Аватар» выстроилась очередь.

Кирилл Казаков, СТВ:

Там столько денег в рекламу вложили.

Алена Сырова:

Реклама рекламой, но есть и имиджевый момент. Или хотя бы потому что пойти посмотреть на то, что наши не делают, не научились еще.