«Не ценишь деньги, которые не сам заработал». Кто и почему может пустить наследство по ветру?
Скандалы и интриги. Хочешь рассорить родню, оставь ей наследство. За что белорусы сражаются в судах и что делать с имуществом, которое только мешает жить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я почему-то слышала всегда больше историй, когда большое наследство профукивали. Очень редко, когда дети могли на достойном уровне продолжать бизнес, какое-то дело. Либо не справлялись с этим имуществом, либо действительно становились жертвами мошенников. Почему-то на слуху больше такие истории. Мне кажется, они не были готовы к такому объему и масштабу наследства?
Екатерина Заленская, медиатор, юрист:
Наверное, слишком большая опека в процессе, если там большое наследство.
Наталья Надольская:
Мне кажется, что просто не ценишь деньги, которые не сам заработал.
Руслан Ковзик, психолог, директор центра детского развития:
Не всегда. Можно же посмотреть на события с другой стороны. Возьмем, например, властного отца, который всегда руководил бизнесом, смотрел на своего ребенка и говорил: «Ты неуч, ничего не умеешь, не можешь. Как я тебе это все оставлю? Ты это все потеряешь». В итоге ребенок старается, пытается добиться расположения отца – заканчивает английскую бизнес-школу, начинает работать на отца, получает бизнес и его теряет. Просто по одной причине – он до сих пор с детства считает, что недостоин того, чтобы быть достойным своего папы. Здесь есть этот нюанс. То есть родители должны вложить в детей понимание не только, как жить правильно. Дети должны понимать то, что родители все равно им гордятся, чем бы ребенок ни занимался, как бы он себя не вел. Они все равно им гордятся, он лучше всех. Тогда вполне возможно не терять то, что есть.
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