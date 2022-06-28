«Не ценишь деньги, которые не сам заработал». Кто и почему может пустить наследство по ветру?

Скандалы и интриги. Хочешь рассорить родню, оставь ей наследство. За что белорусы сражаются в судах и что делать с имуществом, которое только мешает жить, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я почему-то слышала всегда больше историй, когда большое наследство профукивали. Очень редко, когда дети могли на достойном уровне продолжать бизнес, какое-то дело. Либо не справлялись с этим имуществом, либо действительно становились жертвами мошенников. Почему-то на слуху больше такие истории. Мне кажется, они не были готовы к такому объему и масштабу наследства?

Екатерина Заленская, медиатор, юрист:

Наверное, слишком большая опека в процессе, если там большое наследство. Наталья Надольская:

Мне кажется, что просто не ценишь деньги, которые не сам заработал.