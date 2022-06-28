«Старшие пробьются и заработают себе сами». Почему не стоит завещать всё имущество младшему ребёнку?

Скандалы и интриги. Хочешь рассорить родню, оставь ей наследство. За что белорусы сражаются в судах и что делать с имуществом, которое только мешает жить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Как вы относитесь к такой ситуации, когда родители завещают имущество, скажем так, младшему, менее дееспособному члену семьи, ребенку своему, считая, что старшие пробьются и заработают себе сами? Насколько справедливо такое отношение?
Руслан Ковзик, психолог, директор центра детского развития:
Как правило, в психологической практике, когда обращаются люди с семейными проблемами, очень большая проблема как раз таки заключается в двух вариантах. Это когда наследство, допустим, было отдано младшему ребенку. Старший самостоятельный, выдержит, справится. Таким образом старшие дети чувствуют себя менее любимыми. Из-за этого могут возникать именно эмоциональные проблемы у человека и дальше по жизни будут с ним тянуться. Либо есть второй вариант, когда все остается старшему ребенку. Ему еще говорят: «Пожалуйста, позаботься о своем младшем брате, потому что он не такой умный, успешный. А ты сможешь за ним присмотреть». Тогда человек, принимая наследство от родителей, заведомо берет на себя еще ответственность за другого человека. Таким образом страдает от различных эмоциональных проблем, потому что, по сути дела, не должен брать на себя эту ответственность. Каждый сам выбирает для себя свои путь и дела. Поэтому, наверное, самым оптимальным будет либо деление имущества между всеми родственниками, либо, если уже вышла такая ситуация, когда нужно принять наследство, эмоционально безопаснее отказаться.
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