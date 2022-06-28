«Старшие пробьются и заработают себе сами». Почему не стоит завещать всё имущество младшему ребёнку?

Скандалы и интриги. Хочешь рассорить родню, оставь ей наследство. За что белорусы сражаются в судах и что делать с имуществом, которое только мешает жить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Как вы относитесь к такой ситуации, когда родители завещают имущество, скажем так, младшему, менее дееспособному члену семьи, ребенку своему, считая, что старшие пробьются и заработают себе сами? Насколько справедливо такое отношение?