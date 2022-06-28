«Завещание оспаривала вторая семья». Могут ли внебрачные дети претендовать на наследство?

Наталья Надольская , ведущая ток-шоу: Были случаи, когда, например, завещание оспаривала вторая семья, которая была неофициальной? Такие случаи в мировой практике существуют, когда вдруг появляется семья, которая была на протяжении 10-15 лет. Как правило, им удается отсудить что-то.

Скандалы и интриги. Хочешь рассорить родню, оставь ей наследство. За что белорусы сражаются в судах и что делать с имуществом, которое только мешает жить, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Инна Новикова, нотариус Минского городского нотариального округа:

Бывают ситуации.

Наталья Надольская:

Но ведь они же не были в законных отношениях. Как в Беларуси обстоят дела?

Инна Новикова:

Дети же – наследники первой очереди в любом случае, если были дети от второго брака. Супруга – понятно, нет, не наследник.

Наталья Надольская:

А если вне брака? Это семья вообще неофициальная.

Инна Новикова:

Нет, супруг, родители, дети – обязательно должно быть подтверждено документально.