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«Завещание оспаривала вторая семья». Могут ли внебрачные дети претендовать на наследство?

28 июня 2022 10:54
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Скандалы и интриги. Хочешь рассорить родню, оставь ей наследство. За что белорусы сражаются в судах и что делать с имуществом, которое только мешает жить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Были случаи, когда, например, завещание оспаривала вторая семья, которая была неофициальной? Такие случаи в мировой практике существуют, когда вдруг появляется семья, которая была на протяжении 10-15 лет. Как правило, им удается отсудить что-то.

«Завещание оспаривала вторая семья». Могут ли внебрачные дети претендовать на наследство?-1

Инна Новикова, нотариус Минского городского нотариального округа:
Бывают ситуации.

Наталья Надольская:
Но ведь они же не были в законных отношениях. Как в Беларуси обстоят дела?

Инна Новикова:
Дети же – наследники первой очереди в любом случае, если были дети от второго брака. Супруга – понятно, нет, не наследник.

Наталья Надольская:
А если вне брака? Это семья вообще неофициальная.

Инна Новикова:
Нет, супруг, родители, дети – обязательно должно быть подтверждено документально.

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# Наследство # общество # Наталья Надольская # Инна Новикова # Фотофакт

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