Лишили жизни либо совершили покушение. В каких случаях могут лишить наследства?

Скандалы и интриги. Хочешь рассорить родню, оставь ей наследство. За что белорусы сражаются в судах и что делать с имуществом, которое только мешает жить, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Инна Новикова, нотариус Минского городского нотариального округа:

Есть ситуации, в которых человек может лишиться наследства. Если мы будем говорить так глобально, конечно: пропустил срок – лишился наследства. Когда завещание составлено не в его пользу – лишился наследства тоже. Еще такие ситуации, когда отстраняются от наследования как по закону, так и по завещанию, наследники, которые лишили жизни наследодателя либо совершили покушение на его жизнь. Но здесь есть такое исключение, что, если завещание было составлено после покушения, оно действительно. Бывают такие случаи, когда отстраняются от наследования как по закону, так и по завещанию, лица, которые путем каких-то противоправных действий, подложного завещания, пытались противостоять воле завещателя, то есть увеличение своей доли наследства, призвание их самих к наследованию. Конечно, отстраняются от наследования по закону родители в отношении детей, которых они были лишены родительских прав и на момент открытия наследства были не восстановлены в этих правах. Те последние пункты, которые я перечислила, только на основании решения суда могут быть.