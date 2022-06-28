Как проводится профилактика гибели людей на воде? Информация МЧС Беларуси

Новости Беларуси. В целях предотвращения гибели людей на водоемах проводится комплекс мероприятий, начиная от реализации организационно-технических решений до обучения граждан основам безопасности жизнедеятельности.

Для ежедневного обеспечения безопасного отдыха на водных объектах несут службу более 1,7 тыс. работников МЧС и ОСВОД (это 386 водолазов, 311 мотористов-рулевых, 140 медицинских работников, 872 матроса-спасателя на спасательных станциях и постах).

Охрану жизни людей на водных объектах республики осуществляют 67 спасательных станций, 185 спасательных постов ОСВОД.

На постоянной основе проводится разъяснительная и профилактическая работа среди населения, направленная на максимально возможное снижение вероятности гибели людей на водах республики. Данная работа проводится с участием всех заинтересованных органов, служб и организаций.

Работники МЧС и ОСВОД выступают в трудовых коллективах, учебных заведениях, детских дошкольных учреждениях, на радио и телевидении по вопросам безопасного поведения на водных объектах. На спасательных станциях и спасательных постах ОСВОД организована трансляция блоков профилактической информации через «громкоговорящую» связь.

Ежедневно в каждом районе в рамках акции «Летний патруль» проводятся рейды работников МЧС и ОСВОД мест отдыха населения у воды, цель которых уменьшение несчастных случаев.

Еженедельно с целью привлечения внимания общественности к проблематике гибели людей на водоемах проводится рассылка смс-сообщений гражданам.

В целях упреждения и профилактики гибели людей на водоемах на многих пляжах страны решениями местных исполнительных и распорядительных органов запрещена продажа и распитие спиртных напитков.

МЧС, ОСВОД установлено четкое взаимодействие с органами внутренних дел. Выставляемые для несения службы вблизи водоемов наряды милиции совместно со спасателями ОСВОД, МЧС проводят с гражданами разъяснительную работу о недопустимости распития спиртных напитков, а также нахождения в общественных местах и купания в состоянии алкогольного опьянения, купания в запрещенных местах, плавания на не предназначенных для этого средствах. К лицам, распивающим алкогольные напитки или находящимся в состоянии опьянения в местах отдыха граждан у воды, применяются меры административного воздействия.

Впервые в стране проведены авиационные профилактические рейды по местам купания и зонам отдыха населения в целях привлечения внимания людей к проблематике гибели на водоемах, информирования о правилах безопасности, а также выявления несанкционированных мест купания и нарушений правил охраны жизни людей на водах.