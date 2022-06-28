Сортируем правильно. Какой мусор является опасным отходом?

Раздельный сбор мусора позволяет сохранить на планете чистое пространство, поскольку часть отходов идет не на свалку, а на вторичную переработку. Однако не все так просто. Разбираемся, какой пластик не подлежит переработке и когда бумажный стаканчик не бумага? А первое, что вообще нельзя выбрасывать в мусор – это опасные отходы.

Виктор Поднесенский, консультант управления регулирования обращения с отходами главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды:

Это ртутьсодержащие отходы, включая ртутные термометры, также можно отнести элементы питания. Вышеуказанные отходы относятся к первому классу опасности, потому что они оказывают вредное воздействие как на окружающую среду, так и на здоровье населения.

Существует очень много видов пластика, и часть не перерабатывается. Не подлежат вторичной переработке крышки от ПЭТ-бутылок, одноразовая посуда и пластмассовые канцелярские изделия. Кроме того, тюбики от зубной пасты и кремов также не подойдут для мусорного контейнера с пластиком, поскольку в них содержится алюминий. Их следует выбрасывать в обычный контейнер. Там содержание металла не высоко, в отличие от элементов питания, которые категорически нельзя выбрасывать в мусор.

Виктор Поднесенский:

В своем составе, если мы берем элементы питания, данные отходы (назовем их так) содержат такие химические вещества, как литий, никель, свинец, которые могут попасть и в грунтовые воды. Могут, если мы берем объекты захоронения, при возгорании выделятся и в воздух. И в дальнейшем могут попасть в пищевые цепочки и в организм человека. Что же касается стекла, то тут все проще. Практически все его виды подходят для контейнера. Исключениями являются мониторы, варочные поверхности, хрусталь и глиняная посуда. С сортировкой бумаги тоже есть нюансы. Не подходят упаковки из-под еды и воды, поскольку внутри таких емкостей содержится слой пластика или фольги. Обои тоже не являются бумагой в чистом виде. Что касается ремонтных отходов в больших количествах, то они подлежат специальной утилизации.