Лазуткин: от Пашиняна не было никакой поддержки СВО. И вы обижаетесь на Россию за какие-то её там высказывания?

Новости Беларуси. Саммит ОДКБ и жесткая правда от Президента. О преступности и безумии Запада Григорий Азаренок продолжит в «Тайных пружинах политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Григорий Азаренок, СТВ:

Самое яркое событие этой недели – это саммит ОДКБ. Наш Президент там выступал принципиально, жестко. В том числе обращаясь и к союзникам с таким посылом, что мы-то с Россией не пропадем, а вот вы без нас что будете делать. Если у них вдруг есть такие мысли.

Вы обижаетесь там на Россию за какие-то ее высказывания? По Украине вы много России помогли? Андрей Лазуткин, политолог, писатель:

Что Армения сказала? Что мы должны закрепить декларацию, что Азербайджан – это агрессор. Раз вы такое не поддерживаете, то мы не поддерживаем и декларацию. Это первый вопрос. Второй вопрос – это поставки оружия. Накануне саммита было озвучено, что Армения недополучила большой объем оружия российского, оно пошло на СВО, в Украину. Мы остались тут голые практически. Вот, наш блок нам не помогает. Опять же, если вы бы находились, Григорий, на месте руководства Армении. Вот у вас угроза реальная боевых действий в Сюнике. Сюник – это область, которая отделяет Зангезурский коридор от Азербайджана. То есть сегодня вопрос в том, что, может быть, Азербайджан введет туда войска и получит коридор до Нахичевани. Это будущая территория возможных боевых действий. Вам надо как-то это все предотвратить. И что вы делаете? Вы обижаетесь на Россию за какие-то ее там высказывания? Ну хорошо, по СВО, по Украине вы много России помогли? Может быть, вы публично высказались в поддержку российской операции? Григорий Азаренок:

Да хотя бы на голосовании в оонах и везде. Если Россия не будет воевать с Азербайджаном и Турцией, то, возможно, Иран на это пойдет Андрей Лазуткин:

Это что касается слов. Даже на уровне заявления от Армении, от Пашиняна не было никакой поддержки. Мы уже не берем там, что показывает армянское телевидение и что пишут армянские лидеры мнений, которые есть в интернете. И каждый может зайти и почитать, как это все, мягко говоря, критично подается. Российские действия. Но хорошо, это слова, можно сказать. Вот у вас угроза боевых действий. Что вы можете сделать, например, в регионе? Там можно поставить российскую базу, можно поставить войска российские, но вы же как-то не очень с Россией сегодня дружите. Там есть российские миротворцы, но их мало, это 2 000 человек, они не могут вести масштабное наступление, контрнаступление. Значит, надо посмотреть, например, на Иран. Проведите там какие-то совместные учения. Покажите американцам, что у вас есть определенный союзник в регионе, что, если что, он не даст вам этот коридор пробить через армянскую территорию. То есть если Россия не будет напрямую воевать с Азербайджаном и Турцией, то, возможно, Иран на это пойдет. У них отношения гораздо хуже. Почему-то американские друзья не дают так сделать нашему дорогому Пашиняну. То есть, видимо, тоже есть некий коридор возможностей. И ни боевые действия они не могут сегодня эффективно предотвратить, ни построить в ОДКБ какую-то модель рабочую.

Григорий Азаренок:

Потому что надо уничтожить сначала американское посольство самое большое в мире. Там целый особняк роскошный. Так, может, не надо цветные революции проводить и иметь суверенитет в своей стране? И тогда никаких боевых действий не будет. Тогда другая тема, о которой высказывался Президент. Украина – и витает в воздухе слово мир, переговоры. А может быть, это ловушка западная? Они хотят нас сейчас успокоить, они хотят мирной риторикой… а потом они накачают снова эту Украину новым вооружением, придут новые наемники. Уже, может быть, даже не наемники. И все начать с начала новым наступлением на Донецк, Луганск, Крым и так далее. «Вас просто пристрелят и скажут, что вы были шпионом. Идите докажите, что вы не шпион» Андрей Лазуткин:

Помните сказку про Маугли, да? Вот они все сидят сегодня, наши союзники по ОДКБ, и смотрят: Акела промахнулся или не промахнулся? И когда это будет понятно, то есть либо да, либо нет, тогда и в ОДКБ будет некая другая конфигурация, а пока все покрыто таким туманом. То ли это хитрый план российский, то ли что-то там происходит, то ли не происходит. И конечно, никто свои карты на стол не выложит. Но что касается переговоров. Мы с вами помним ситуацию марта, апреля даже, когда… Григорий Азаренок:

Даже вышли на какой-то документ итоговый. Андрей Лазуткин:

Во-первых, застрелили члена переговорной группы от украинцев. Это сигнал всем другим переговорщикам, которые после него придут. Если вы будете слишком хорошо делать свою работу, вас просто пристрелят и скажут, что вы были шпионом. Идите докажите, что вы не шпион, после этого. Это раз. Во-вторых, появляются новые видео убийств, расстрелов, военных на линии соприкосновения. Сдавшихся в плен, видео пыток и прочее. Это подымает на дыбы уже мнение общественное в России. То есть сегодня русские не поймут, а как так. Наших пытают и убивают в затылок прямо на камеру, а мы будем с ними вести какие-то переговоры. С кем? Раньше была такая идея, что это все делают нехорошие люди из «Азова». Вот мы их поймали. Григорий Азаренок:

А тут бойцы ВСУ. Украина следует тактике, что переговоры просто для затягивания времени

Андрей Лазуткин:

Да, а тут уже видно, что это бойцы ВСУ, и, более того, как люди говорят с передовой, что там сегодня до 20 % – это лица, не говорящие по-русски. С той стороны. То есть это, например, поляки. Польша – страна на 30 миллионов человек. Их можно еще убивать и убивать. Не надо думать, что завтра ВСУ закончится за счет больших потерь. У них есть больший ресурс, который Россия потратить не может. Там мобилизованные, где-то на подходах срочники и прочее. То есть российское командование пытается еще беречь людей. Президент нам озвучил, что, как он сказал, сегодня речь не будет идти о демонтаже структур власти в Украине. Что как операция начиналась: давайте свергнем Зеленского, поставим новое руководство. И, допустим, это будет какая-то территория России. Он сказал: Россия сегодня уже готова воевать на уничтожение. Если будет создана некая угроза областям России, например. Мы про Белгород непонятно что сейчас наблюдаем и про Курск, тогда, видимо, будет какой-то российский ответ асимметричный. Если они не могут каким-то образом контролировать территорию Украины, то они будут наносить массированные удары, не проводя спецоперацию, а ведя некие более масштабные боевые действия. Думаю, для этого все есть у России. Надо ли нам такое развитие событий? Наверное, все-таки это еще какой-то худший вариант из того, что может быть. То есть либо боевые действия продолжаются, как сейчас, с неким паритетом. То есть нет у кого-то однозначного перевеса. То есть если вы хотите продвигаться, вы должны терять людей, бросать их как дрова в топку. Украина это может делать, вот они потихонечку там где-то наступают. Где-то есть укрепрайоны. Там их держат. В Донецке, например, где-то даже они наступают тоже. То есть успех переменный. Не надо думать, что там крах на фронте и все остальное. Но это вопрос потерь и вопрос того, что, если мы не можем сегодня достичь вот этих боевых задач, их выполнить, тогда надо чего-то достичь не то что бы переговорами о мире, это все время переговоры о неких уступках. Вот транзит удобрений, вот поставка, логистика, вот корабли, что-то еще. И это все, конечно, в публичное поле не выносится. Мы с вами можем только об этом более-менее догадываться. Опять же, не играйте в карты с шулерами. Что мешает Украине сделать вид, что мы там что-то выполняем, потом Россию кидают в этом договорняке, как Президент выражался, а потом ракеты прилетают по Киеву. И мы удивляемся, чего они прилетели? Вроде Крымский мост не взрывали, ничего не происходило. А видимо это ответ за несоблюдение каких-то договоренностей. Украина следует такой тактике, что переговоры – это просто для затягивания времени.