Азарёнок: «Вслед за латинкой приходит Abrams и F-16. И защитить вас может только калаш»

Новости Беларуси. Саммит ОДКБ и жесткая правда от Президента. О преступности и безумии Запада Григорий Азаренок продолжит в «Тайных пружинах политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Саммит ОДКБ и жесткая правда от Президента. О преступности и безумии Запада Григорий Азаренок продолжит в «Тайных пружинах политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
«Это не война между Путиным и Украиной, это война с российским народом». Это заявляют те презренные псы войны, поляки, которые приперлись убивать русских. Предельно откровенно и предельно точно. Хотят всех нас уничтожить. У нас есть чем ответить. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.
Наш Президент был ведущим на саммите ОДКБ. Ничего не стесняясь, он откровенно указывал на проблемы. А проблемы есть. Кто-то отсидеться хочет. Подождать, чем дело кончится. Чтобы потом удачно соскочить? Так не выйдет. Приговорили всех. Русских, белорусов, казахов, украинцев, армян, узбеков и таджиков. Мы для них все русские. И все должны пойти под нож. Ну нет нам места в их мире. Да, сейчас американские эмиссары и еврогомики вам сладко улыбаются. Хвалят, что вводите латинку. Хвалят, хлопают по плечу, рассказывают, какие вы прекрасные и демократичные. С такой же улыбкой будут резать всех. Вслед за латинкой приходит Abrams и F-16. И защитить вас может только калаш. Простой, надежный калаш. И Президент Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если вдруг на нас кто-то нападет, вы даже представить не можете, как мы можем ответить. Кому надо – я сказал. Здесь мы не будем уже обсуждать проблему грязной, чистой ядерной бомбы, атомной бомбы. Это уже не обсуждается. Мы ответим так, что не только Европа задрожит. И это не только мы. Это наши договоренности с Россией, это наша совместная группировка вооруженных сил.
Григорий Азаренок:
Планы [...] очевидны и понятны. И им не суждено сбыться. Хоть и свербит в месте их любви.
Александр Лукашенко:
Американцы хотят одним ударом, одним заходом положить Европу и через Россию подобраться к Китаю. Естественно, растоптав Россию. Нереальные вещи. Вроде, не дураки военные в Америке, но это абсолютно нереально – развернуть такую войну на таком фронте. Поэтому Володе Зеленскому просто не дают возможности, чтобы он не говорил, ему не дают возможности наладить диалог с Российской Федерацией. Россия к этому готова. Надо двигаться. Если в этом плане надо какая-то дополнительная инициатива, пожалуйста, мы всегда за.
Григорий Азаренок:
А вы что думаете? После тупой, злобной бандеровской кровавой жестокости кто-то в мире их осудил? Где дичь ОБСЕ, где советы Европы, где ооны и прочие юнески? Позорные трусливые шакалы. Пленных убивают, расстреливают в затылок, глумятся, песенки снимают, а вся эта голубая мразь молчит. Молчит, потому что тайно восхищается и завидует нацикам. Сами тоже хотят. Надоело понарошку в своих кровавых ритуалах убивать и резать. Сами хотят. Лично Боррель. Лично Блинкен, лично фон дер Ляйен. Очень хотят, чтобы привели к ним связанных русских или белорусов. Чтобы вонзать в глаза ножи и обмазывать себя кровью. Очень хотят, но трясутся поджилки, страшно упырям. Боятся. Правильно делают, что боятся.
Александр Лукашенко:
Что решала казнь российских ребят? Они что, хотели еще раз возбудить русского человека? Они это сделали. И потом, их главный пропагандист, Подоляк, я очень внимательно отслеживаю это, кричал и нашим, белорусам. «Если вы зайдете на территорию Украины – вы возьмите белые платочки, машите руками, сдавайтесь в плен». Ну, хорошо, сдались россияне в плен. Зачем вы их расстреляли? Они делают все для эскалации. Это говорит о том, что их за одно место американцы сильно держат. Самостоятельно умные люди так не поступают.
Григорий Азаренок:
Но мы живы. И рождаются новые гениальные стихи. Простая девушка, Анна Долгарева. Она не сидит с напомаженными пернатыми дегенератами на голубых огоньках. Она изъездила, собой пропахала все донецкие дороги. И написала.
Я помню, как льется кровь, отрываются ноги, ломаются кости,
эта память мне все нутро выела.
Я видела это под Луганском и под Донецком в степи рыжей.
Я думаю: «Выживите».
Я молюсь за русского офицера,
за украинского призывника.
Эта хрупкая моя вера
никого не спасла пока.
Выключается свет.
Ночь будет чудищ полна.
Но права моя страна или нет –
это моя страна.
Лазуткин: от Пашиняна не было никакой поддержки СВО. И вы обижаетесь на Россию за какие-то ее там высказывания? Читайте здесь.
Григорий Азаренок:
У нас есть великое прошлое, в котором мы всегда били всю эту западную сволочь. У нас есть великое настоящее. Нас призвали всеблагие как собеседников на пир. И наш Президент по величию своему равен с ними. И у нас есть великое будущее. Растут воины. Военно-патриотический клуб «Гранит» отметил 26 ноября первую годовщину. Есть кому бить наглые вражеские морды. И будет впредь.
За этот год было сделано очень многое. Дети возмужали, дети набрались уверенности, сдружились в коллективе.
Фехтование, стендовая стрельба, практическая стрельба и рукопашный бой. А уже на выходные они выделяют больше внимания военным предметам. Таким, как общевоинские уставы, строевая подготовка, разборка и сборка оружия, огневая подготовка.
Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
«Что ж мы? На зимние квартиры?
Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?»
Забил заряд я в пушку туго
И думал: угощу я друга!
Постой-ка, брат мусью!
Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За родину свою!
Ну ж был денек! Сквозь дым летучий
Французы двинулись, как тучи,
И все на наш редут.
Уланы с пестрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами,
Все промелькнули перед нам,
Все побывали тут.
Вот смерклось. Были все готовы
Заутра бой затеять новый
И до конца стоять...
Вот затрещали барабаны -
И отступили бусурманы.
Дети уже, смотря даже на своих старших товарищей, которые непосредственно проходят службу, хотят на них быть похожими. И даже если пообщаться в том числе с девушками, которые у нас тоже есть в клубе, они все хотят связать свою будущую жизнь со службой Родине в погонах.