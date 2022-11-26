Азарёнок: «Вслед за латинкой приходит Abrams и F-16. И защитить вас может только калаш»

Новости Беларуси. Саммит ОДКБ и жесткая правда от Президента. О преступности и безумии Запада Григорий Азаренок продолжит в «Тайных пружинах политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

«Это не война между Путиным и Украиной, это война с российским народом». Это заявляют те презренные псы войны, поляки, которые приперлись убивать русских. Предельно откровенно и предельно точно. Хотят всех нас уничтожить. У нас есть чем ответить. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте. Наш Президент был ведущим на саммите ОДКБ. Ничего не стесняясь, он откровенно указывал на проблемы. А проблемы есть. Кто-то отсидеться хочет. Подождать, чем дело кончится. Чтобы потом удачно соскочить? Так не выйдет. Приговорили всех. Русских, белорусов, казахов, украинцев, армян, узбеков и таджиков. Мы для них все русские. И все должны пойти под нож. Ну нет нам места в их мире. Да, сейчас американские эмиссары и еврогомики вам сладко улыбаются. Хвалят, что вводите латинку. Хвалят, хлопают по плечу, рассказывают, какие вы прекрасные и демократичные. С такой же улыбкой будут резать всех. Вслед за латинкой приходит Abrams и F-16. И защитить вас может только калаш. Простой, надежный калаш. И Президент Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если вдруг на нас кто-то нападет, вы даже представить не можете, как мы можем ответить. Кому надо – я сказал. Здесь мы не будем уже обсуждать проблему грязной, чистой ядерной бомбы, атомной бомбы. Это уже не обсуждается. Мы ответим так, что не только Европа задрожит. И это не только мы. Это наши договоренности с Россией, это наша совместная группировка вооруженных сил. Григорий Азаренок:

Планы [...] очевидны и понятны. И им не суждено сбыться. Хоть и свербит в месте их любви.

Александр Лукашенко:

Американцы хотят одним ударом, одним заходом положить Европу и через Россию подобраться к Китаю. Естественно, растоптав Россию. Нереальные вещи. Вроде, не дураки военные в Америке, но это абсолютно нереально – развернуть такую войну на таком фронте. Поэтому Володе Зеленскому просто не дают возможности, чтобы он не говорил, ему не дают возможности наладить диалог с Российской Федерацией. Россия к этому готова. Надо двигаться. Если в этом плане надо какая-то дополнительная инициатива, пожалуйста, мы всегда за. Григорий Азаренок:

А вы что думаете? После тупой, злобной бандеровской кровавой жестокости кто-то в мире их осудил? Где дичь ОБСЕ, где советы Европы, где ооны и прочие юнески? Позорные трусливые шакалы. Пленных убивают, расстреливают в затылок, глумятся, песенки снимают, а вся эта голубая мразь молчит. Молчит, потому что тайно восхищается и завидует нацикам. Сами тоже хотят. Надоело понарошку в своих кровавых ритуалах убивать и резать. Сами хотят. Лично Боррель. Лично Блинкен, лично фон дер Ляйен. Очень хотят, чтобы привели к ним связанных русских или белорусов. Чтобы вонзать в глаза ножи и обмазывать себя кровью. Очень хотят, но трясутся поджилки, страшно упырям. Боятся. Правильно делают, что боятся.

Александр Лукашенко:

Что решала казнь российских ребят? Они что, хотели еще раз возбудить русского человека? Они это сделали. И потом, их главный пропагандист, Подоляк, я очень внимательно отслеживаю это, кричал и нашим, белорусам. «Если вы зайдете на территорию Украины – вы возьмите белые платочки, машите руками, сдавайтесь в плен». Ну, хорошо, сдались россияне в плен. Зачем вы их расстреляли? Они делают все для эскалации. Это говорит о том, что их за одно место американцы сильно держат. Самостоятельно умные люди так не поступают. Григорий Азаренок:

Но мы живы. И рождаются новые гениальные стихи. Простая девушка, Анна Долгарева. Она не сидит с напомаженными пернатыми дегенератами на голубых огоньках. Она изъездила, собой пропахала все донецкие дороги. И написала.

Я помню, как льется кровь, отрываются ноги, ломаются кости,

эта память мне все нутро выела. Я видела это под Луганском и под Донецком в степи рыжей.

Я думаю: «Выживите». Я молюсь за русского офицера,

за украинского призывника.

Эта хрупкая моя вера

никого не спасла пока. Выключается свет.

Ночь будет чудищ полна.

Но права моя страна или нет –

это моя страна. Лазуткин: от Пашиняна не было никакой поддержки СВО. И вы обижаетесь на Россию за какие-то ее там высказывания? Читайте здесь. Григорий Азаренок:

У нас есть великое прошлое, в котором мы всегда били всю эту западную сволочь. У нас есть великое настоящее. Нас призвали всеблагие как собеседников на пир. И наш Президент по величию своему равен с ними. И у нас есть великое будущее. Растут воины. Военно-патриотический клуб «Гранит» отметил 26 ноября первую годовщину. Есть кому бить наглые вражеские морды. И будет впредь.

За этот год было сделано очень многое. Дети возмужали, дети набрались уверенности, сдружились в коллективе.

Фехтование, стендовая стрельба, практическая стрельба и рукопашный бой. А уже на выходные они выделяют больше внимания военным предметам. Таким, как общевоинские уставы, строевая подготовка, разборка и сборка оружия, огневая подготовка.

Мы долго молча отступали,

Досадно было, боя ждали,

Ворчали старики:

«Что ж мы? На зимние квартиры?

Не смеют, что ли, командиры

Чужие изорвать мундиры

О русские штыки?»

Забил заряд я в пушку туго

И думал: угощу я друга!

Постой-ка, брат мусью!

Что тут хитрить, пожалуй к бою;

Уж мы пойдем ломить стеною,

Уж постоим мы головою

За родину свою!

Ну ж был денек! Сквозь дым летучий

Французы двинулись, как тучи,

И все на наш редут.

Уланы с пестрыми значками,

Драгуны с конскими хвостами,

Все промелькнули перед нам,

Все побывали тут.

Вот смерклось. Были все готовы

Заутра бой затеять новый

И до конца стоять...

Вот затрещали барабаны -

И отступили бусурманы.