«Украина платит цену кровью». Макей напомнил, что Беларусь выступает за мирное урегулирование конфликта

С высокой трибуны ООН Владимир Макей предложил честно ответить на два вопроса. И оба они касались украинского конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С высокой трибуны ООН Владимир Макей предложил честно ответить на два вопроса. И оба они касались украинского конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выступая на общеполитической сессии 77-й Генассамблеи ООН, глава МИД подчеркнул: вину за продолжающееся кровопролитие в Украине в полной мере должен нести коллективный Запад. Беларусь даже в нынешней ситуации готова к равноправному диалогу и взаимодействию.
Ну, а от государств-членов ООН все люди на планете ждут ответ на вопрос: что необходимо сделать, чтобы остановить конфликт и предотвратить повторение чего-либо подобного в будущем? Украина не нужна Западу – ни как член НАТО, ни как член Евросоюза. Новые покровители просто использовали ее в своей собственной «большой игре» против России.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Сегодня Украина платит цену кровью за то, что ее политиканы купились на этот обман и забыли об историческом братстве трех восточнославянских народов – белорусов, русских и украинцев. Но никогда не поздно признавать и исправлять свои ошибки. Для Беларуси, которая сама в годы Второй мировой войны прошла через геноцид белорусского народа, когда был уничтожен каждый третий житель нашей страны, невыносимо больно видеть хаос в соседней стране и страдания обычных украинцев.
Вопросы всеобъемлющего стратегического мирного урегулирования ситуации вокруг Украины могут быть достигнуты только за столом переговоров – такова позиция Беларуси. Наша страна должна быть неотъемлемой частью этого процесса и итоговых гарантий безопасности.
Белорусская позиция четкая: международные отношения не вращаются вокруг одного – западного – центра силы. Лидерами в вопросах глобальной безопасности коллективно должны стать страны развивающегося мира.
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