«Украина платит цену кровью». Макей напомнил, что Беларусь выступает за мирное урегулирование конфликта

С высокой трибуны ООН Владимир Макей предложил честно ответить на два вопроса. И оба они касались украинского конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выступая на общеполитической сессии 77-й Генассамблеи ООН, глава МИД подчеркнул: вину за продолжающееся кровопролитие в Украине в полной мере должен нести коллективный Запад. Беларусь даже в нынешней ситуации готова к равноправному диалогу и взаимодействию.

Ну, а от государств-членов ООН все люди на планете ждут ответ на вопрос: что необходимо сделать, чтобы остановить конфликт и предотвратить повторение чего-либо подобного в будущем? Украина не нужна Западу – ни как член НАТО, ни как член Евросоюза. Новые покровители просто использовали ее в своей собственной «большой игре» против России.