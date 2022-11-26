Пустовой: 90-е, а затем жирные годы, Макдоналдсы и зыбицкие воспитали ценителей свободы без обязанностей

«Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Ракета, англосаксонская идея, выбор центра силы соседей и санкции Европы – все мимо. И, слава Богу, это мимо нас! Ну, разве это не чудо, что, находясь у кипящего геополитического котла, для нас, белорусов, самая большая проблема – снег в ноябре? Для дорожников и аграриев. Некоторые областные трассы были испытанием для водителей. Ну, и аграрии во всех смыслах не дожали всю кукурузу. Хотя есть оправдание. Мол, ждали, когда подсохнет на корню от низких температур. Но снег лишь добавил влажности. Вообще-то, оправданий в Беларуси не ищут. Вот поэтому, когда вокруг полыхает, для нас самое большое испытание – снег в ноябре. О главном, в смысле Первом, и важном в жизни страны – «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

ОДКБ, Украина, ЕС – про это я не буду. Признайтесь, зимними вечерами не хочется выходить из дома. И я останусь. Внутри нашей повестки. Специально о том, что казалось чем-то привычным, повседневным, само собой разумеющимся, ну, как хлеб, например, а оказалось – очень важным. Лукашенко об урожае-2022: в нынешнем году вся страна впряглась, закатав рукава, и выдала достойный результат. Подробности.

Евгений Пустовой:

О самых главных проблемах хлебной отрасли. В каких-то районах хлеб не умеют печь, а есть области, где могли бы его лучше выращивать. Могли бы, потому что потенциал есть, а вот чего-то не хватает. В этом и разбирались. С чего начнут оздоровление гомельского АПК? Поездка Лукашенко в область – итоги совещания.