«Название позаимствовал». Как появилась программа «Орден Иуды» и при чём здесь диплом Азарёнка?

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»: Давайте обсудим ваш личный «Орден», «Орден Иуды». Вы защищали дипломную работу в Академии искусств как раз по Юрию Воробьевскому. У него одна из книг так и называется – «Орден Иуды».

Григорий Азаренок, СТВ:

Да.

Марат Марков:

Есть связь между этими двумя проектами?

Григорий Азаренок:

Да, название я позаимствовал у русского писателя Юрия Юрьевича Воробьевского. Интересно будет вернуться к тому эпизоду сейчас. Эту работу тогда рецензировала (я уже не помню, как ее зовут) государственный рецензент. Она была в государственной структуре. И основная претензия была – обскурантизм, мракобесие. Какое это отношение имеет к Белорусской государственной академии искусств? Там даже декан троху прифигел – Павел Владимирович Иванов – от рецензии. Мол, вы к режиссеру с претензией за выбор темы? Вы расскажите про сущность фильма, про что там, как он сделан, но претензия за выбор темы? Это какой-то 1937 год. Сейчас эта женщина уволилась, у нее БЧБ-аватарка. Это какие-то латушкинские кадры в культуре были, я так понимаю. Она выходит на митинги. И все стало на свои места.

Марат Марков:

Проект спорный, но он спорный для меня не из жалости к «иудам». Часто возникает мысль, когда смотришь вашу программу, что мы-то этих людей знаем буквально, с некоторыми знакомы очень близко были на протяжении многих лет. И много знаем фактов, которые гораздо хуже, чем то, о чем вы рассказываете. Иногда возникает ощущение, что вы жалеете немножко своих героев, иначе почему вы не озвучиваете все факты?