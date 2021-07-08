«Название позаимствовал». Как появилась программа «Орден Иуды» и при чём здесь диплом Азарёнка?
Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Давайте обсудим ваш личный «Орден», «Орден Иуды». Вы защищали дипломную работу в Академии искусств как раз по Юрию Воробьевскому. У него одна из книг так и называется – «Орден Иуды».
Григорий Азаренок, СТВ:
Да.
Марат Марков:
Есть связь между этими двумя проектами?
Григорий Азаренок:
Да, название я позаимствовал у русского писателя Юрия Юрьевича Воробьевского. Интересно будет вернуться к тому эпизоду сейчас. Эту работу тогда рецензировала (я уже не помню, как ее зовут) государственный рецензент. Она была в государственной структуре. И основная претензия была – обскурантизм, мракобесие. Какое это отношение имеет к Белорусской государственной академии искусств? Там даже декан троху прифигел – Павел Владимирович Иванов – от рецензии. Мол, вы к режиссеру с претензией за выбор темы? Вы расскажите про сущность фильма, про что там, как он сделан, но претензия за выбор темы? Это какой-то 1937 год. Сейчас эта женщина уволилась, у нее БЧБ-аватарка. Это какие-то латушкинские кадры в культуре были, я так понимаю. Она выходит на митинги. И все стало на свои места.
Марат Марков:
Проект спорный, но он спорный для меня не из жалости к «иудам». Часто возникает мысль, когда смотришь вашу программу, что мы-то этих людей знаем буквально, с некоторыми знакомы очень близко были на протяжении многих лет. И много знаем фактов, которые гораздо хуже, чем то, о чем вы рассказываете. Иногда возникает ощущение, что вы жалеете немножко своих героев, иначе почему вы не озвучиваете все факты?
Григорий Азаренок:
Для меня в этом проекте принципиален один момент. Эти люди всегда считали, даже когда они были среди нас, что «мы же элита», именно такие ушли почему-то. «Мы имеем право говорить о политике, культуре, литературе, а вы там все – быдло». Мартыненко же сказал: «Я Азаренка не знал». Он работал со мной на одном канале. «Ну, были же корпоративы – Я его не видел». То есть он коллектив только на корпоративах видел, все. Это вот такие люди. Меня настолько злит этот их подход, что вы там все быдло тупое. Для меня принципиально выставить им моральный счет, поговорить об их поступке, об их поведении, о том, что они из себя представляют как личности.
Марат Марков:
Не углубляясь в детали?
Григорий Азаренок:
Для меня вот это первично, важно, вот эти эпизоды. Поэтому у меня там психолог, а не следователь-консультант.
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