Прямой эфир

Правда ли, что был руководителем ДК? Григорий Азарёнок про службу в армии

08 июля 2021 22:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
После сюжетов про посевную, которые вы делали, про Минщину…

Григорий Азаренок, СТВ:
И не стесняюсь этого.

Правда ли, что был руководителем ДК? Григорий Азарёнок про службу в армии-1

Марат Марков:
Это нормально абсолютно. И про таких хороших, добрых людей, интервью у них вы брали. Вы после этого ушли на год в армию. Почему не откосили?

Григорий Азаренок:
Как-то даже вопрос так не стоял.

Марат Марков:
Даже не думали об этом?

Григорий Азаренок:
Комиссия признала меня годным. Я дважды уходил в армию. Первый раз нас собрали, уже все, я годен, еду, но что-то там по спискам не совпало, какой-то там был косяк, и мне сказали: все, жди следующего призыва. То ли недобор был, то ли передобор – я сейчас уже плохо помню. Я на полгода еще пошел работать на СТВ, это было в ноябре. И пошел в майский призыв. В мае уже всего хватило, там призывников меньше, пошел в войска связи служить.

Марат Марков:
Правда, что в армии вы были руководителем местного Дома культуры?

Григорий Азаренок:
Есть такая традиция, людей по профилю привлекают. Если кто-то хорошо разбирается в электронике, то он работает с вычислительными машинами. Если кто-то из гуманитарной сферы приходит, конечно, их сразу к себе забирает замполит.

Марат Марков:
Если умеешь рисовать – ты уже редактор стенгазеты?

Григорий Азаренок:
Да. Причем очень толковый офицер, полковник Гончаров, замполит. Очень приятные у меня чувства от общения с ним, от службы с ним. Действительно, я занимался культмассовыми мероприятиями, рассказывал про БЧБ-флаг на 25 марта, такие лекции составлял.

Правда ли, что был руководителем ДК? Григорий Азарёнок про службу в армии-4

Марат Марков:
Реально были руководителем клуба?

Григорий Азаренок:
Да, я был руководителем клуба – сразу скажу, у военных предвзятость есть по этому поводу – это никак не отменяло ни сборы, ни стрельбу.

Марат Марков:
А в каком вы звании?

Григорий Азаренок:
Я вышел ефрейтором, но после того, как я сделал несколько роликов про Вооруженные Силы, попросил призвать блогеров всех в армию и так далее... Тогда, помните, накат был на Вооруженные Силы очень сильный в связи с инцидентом в Печах, а потом парламентская кампания вообще строилась на отмене призыва.

Марат Марков:
Демонизация военных. Я проходил это в 1990-1991 годах.

Григорий Азаренок:
Да, и они попытались это произвести тогда. Я тогда только отслужил, мне обидно стало, я заступился за наши Вооруженные Силы. И уже в качестве не поощрения, признания… Негоже ефрейтору, так сказать, идеологически выступать. Министр обороны присвоил мне звание лейтенанта запаса. Хотя ефрейтора звания не стесняюсь.

Читайте также:

Азаренок об августе 2020-го: чтобы вырваться из этого гетто, нужно было проговориться так, чтобы эти стены рухнули

«У меня флешбэки, я поражался». Что читал Азаренок в метро, когда его сфотографировали, и какие книги советует?

«Для меня момент ковида был определяющий». Как Азаренок относится к Президенту Беларуси?

# Армия Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Марат Марков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Азарёнок: Лукашенко сегодня самый сильный политический лидер на континенте
08 июля 2021 22:16

Азарёнок: Лукашенко сегодня самый сильный политический лидер на континенте

Продолжается с 2014 года. В Минске обсудили реконструкцию Александро-Невского храма и военного кладбища
08 июля 2021 21:21

Продолжается с 2014 года. В Минске обсудили реконструкцию Александро-Невского храма и военного кладбища

Азарёнок об августе 2020-го: чтобы вырваться из этого гетто, нужно было проговориться так, чтобы эти стены рухнули
08 июля 2021 20:58

Азарёнок об августе 2020-го: чтобы вырваться из этого гетто, нужно было проговориться так, чтобы эти стены рухнули