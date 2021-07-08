Правда ли, что был руководителем ДК? Григорий Азарёнок про службу в армии

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»: После сюжетов про посевную, которые вы делали, про Минщину…

Марат Марков:

Это нормально абсолютно. И про таких хороших, добрых людей, интервью у них вы брали. Вы после этого ушли на год в армию. Почему не откосили?

Григорий Азаренок:

Как-то даже вопрос так не стоял.

Марат Марков:

Даже не думали об этом?

Григорий Азаренок:

Комиссия признала меня годным. Я дважды уходил в армию. Первый раз нас собрали, уже все, я годен, еду, но что-то там по спискам не совпало, какой-то там был косяк, и мне сказали: все, жди следующего призыва. То ли недобор был, то ли передобор – я сейчас уже плохо помню. Я на полгода еще пошел работать на СТВ, это было в ноябре. И пошел в майский призыв. В мае уже всего хватило, там призывников меньше, пошел в войска связи служить.

Марат Марков:

Правда, что в армии вы были руководителем местного Дома культуры?

Григорий Азаренок:

Есть такая традиция, людей по профилю привлекают. Если кто-то хорошо разбирается в электронике, то он работает с вычислительными машинами. Если кто-то из гуманитарной сферы приходит, конечно, их сразу к себе забирает замполит.

Марат Марков:

Если умеешь рисовать – ты уже редактор стенгазеты?

Григорий Азаренок:

Да. Причем очень толковый офицер, полковник Гончаров, замполит. Очень приятные у меня чувства от общения с ним, от службы с ним. Действительно, я занимался культмассовыми мероприятиями, рассказывал про БЧБ-флаг на 25 марта, такие лекции составлял.