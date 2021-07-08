Правда ли, что был руководителем ДК? Григорий Азарёнок про службу в армии

Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
После сюжетов про посевную, которые вы делали, про Минщину…
Григорий Азаренок, СТВ:
И не стесняюсь этого.
Марат Марков:
Это нормально абсолютно. И про таких хороших, добрых людей, интервью у них вы брали. Вы после этого ушли на год в армию. Почему не откосили?
Григорий Азаренок:
Как-то даже вопрос так не стоял.
Марат Марков:
Даже не думали об этом?
Григорий Азаренок:
Комиссия признала меня годным. Я дважды уходил в армию. Первый раз нас собрали, уже все, я годен, еду, но что-то там по спискам не совпало, какой-то там был косяк, и мне сказали: все, жди следующего призыва. То ли недобор был, то ли передобор – я сейчас уже плохо помню. Я на полгода еще пошел работать на СТВ, это было в ноябре. И пошел в майский призыв. В мае уже всего хватило, там призывников меньше, пошел в войска связи служить.
Марат Марков:
Правда, что в армии вы были руководителем местного Дома культуры?
Григорий Азаренок:
Есть такая традиция, людей по профилю привлекают. Если кто-то хорошо разбирается в электронике, то он работает с вычислительными машинами. Если кто-то из гуманитарной сферы приходит, конечно, их сразу к себе забирает замполит.
Марат Марков:
Если умеешь рисовать – ты уже редактор стенгазеты?
Григорий Азаренок:
Да. Причем очень толковый офицер, полковник Гончаров, замполит. Очень приятные у меня чувства от общения с ним, от службы с ним. Действительно, я занимался культмассовыми мероприятиями, рассказывал про БЧБ-флаг на 25 марта, такие лекции составлял.
Марат Марков:
Реально были руководителем клуба?
Григорий Азаренок:
Да, я был руководителем клуба – сразу скажу, у военных предвзятость есть по этому поводу – это никак не отменяло ни сборы, ни стрельбу.
Марат Марков:
А в каком вы звании?
Григорий Азаренок:
Я вышел ефрейтором, но после того, как я сделал несколько роликов про Вооруженные Силы, попросил призвать блогеров всех в армию и так далее... Тогда, помните, накат был на Вооруженные Силы очень сильный в связи с инцидентом в Печах, а потом парламентская кампания вообще строилась на отмене призыва.
Марат Марков:
Демонизация военных. Я проходил это в 1990-1991 годах.
Григорий Азаренок:
Да, и они попытались это произвести тогда. Я тогда только отслужил, мне обидно стало, я заступился за наши Вооруженные Силы. И уже в качестве не поощрения, признания… Негоже ефрейтору, так сказать, идеологически выступать. Министр обороны присвоил мне звание лейтенанта запаса. Хотя ефрейтора звания не стесняюсь.
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