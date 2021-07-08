«У меня флешбэки, я поражался». Что читал Азарёнок в метро, когда его сфотографировали, и какие книги советует?

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»: Совсем недавно был ролик, где вы стоите на перроне и читаете книгу.

Марат Марков:

Вы просто не заметили девочек, которые пытались перед вами прыгать.

Григорий Азаренок:

Да, я читал.

Марат Марков:

Но ведь у вас была библиотека в 3000 томов?

Григорий Азаренок:

Да, она есть.

Марат Марков:

А что читали вы из этой библиотеки?

Григорий Азаренок:

Эта была не из этой библиотеки, а из президентской. Отец взял в президентской библиотеке роман «Кумач надорванный» Игоря Бойкова про конец перестройки. И вот этот роман я читал, у меня флешбэки, я поражался – все то же самое. Перестройка, митинги, орут, выдавливают неугодных людей из толп. Предательство элит – слава богу, у нас не было этого эпизода, ведь тогда было бы все по-другому. Как разрушается страна – эта разруха, есть там и любовная линия. Всем зрителям рекомендую, найдите, почитайте. Хороший писатель такой.