Название никак не соответствует наполнению – Алёна Дзиодзина о «мирном саммите» в Швейцарии
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Любой, даже самый посредственный конфликтолог, не даст соврать, что невозможно примирить двоих, если одна из сторон отсутствует. Ведь камень преткновения не возникает без повода и в том, как набирает обороты конфликт, участвуют оба. Возникает непонимание, невольно задеваются интересы и чувства друг друга. Но в любом случае, независимо от правых и виноватых, конфликт развивается при участии двух. Соответственно, и баланс в отношениях ищется вместе. И вне контакта двоих его построить никак не выйдет.
Не так давно состоялся «мирный саммит» в Швейцарии. Однако едва ли можно считать, что такое название хоть как-то соответствует наполнению. Одной из основных тем повестки был военный конфликт в Украине. Однако начать и закончить уже можно на том, что никого, кто бы смог представлять российскую сторону, решили не звать. Стратегия такого решения организаторов саммита сообщает наблюдателю очевидные вещи: никакого мира Украины с Россией странам ЕС и Штатов не нужно. И цели якобы мирных саммитов не соответствуют тем, что изначально были заявлены.
Например, если погрузиться в политический мир стран – участников «мирного саммита», можно отследить тенденции спада рейтингов. Характерные причины снижения статуса политических лидеров, как правило, схожие: безработица, инфляция, падение качества жизни людей по результату неверных поступков и вредоносных санкций.
Алена Дзиодзина:
Тем временем многие лидеры на пороге выборов, и недовольство народа означает для них, что лестница поддержки со стороны людей перевернется в другую сторону, когда большинство не станет голосовать за них, а отдаст свой голос за оппонентов. Ведь так всегда происходит, если избиратель приходит к выводу, что предыдущий правитель не справился, не сдержал обещаний или не оправдал доверия в чем-то существенном!
С позиции нынешних низкостатусных лидеров стран – участниц «мирного саммита» Украина в контексте войны является очень нужной. Во-первых, на проблемную ситуацию с ней можно списать роковые ошибки своего управления. А во-вторых, поднять свои рейтинги, демонстрируя публике, что спасаешь жертву.
Проще говоря, если не будет страны-агрессора, то не будет и жертвы. И списывать спектр проблем внутри европейских стран окажется не на кого. Таким образом «мирные» вояжи лидеров стран ЕС обретают демонстративносить, пропорционально тому, как теряют искренность и порядочность.
Именно потому, заявляя об обсуждении плана перемирия, российскую сторону не зовут на саммиты. По тем же причинам приглашение поучаствовать прозорливый Китай игнорирует, не считая нужным участвовать в фарсе. От того же враждебна риторика части лидеров стран стран-участников. Поэтому снова в медиасферу вырывается Украина. Своеобразный заход на второй сезон.
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