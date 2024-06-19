Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Любой, даже самый посредственный конфликтолог, не даст соврать, что невозможно примирить двоих, если одна из сторон отсутствует. Ведь камень преткновения не возникает без повода и в том, как набирает обороты конфликт, участвуют оба. Возникает непонимание, невольно задеваются интересы и чувства друг друга. Но в любом случае, независимо от правых и виноватых, конфликт развивается при участии двух. Соответственно, и баланс в отношениях ищется вместе. И вне контакта двоих его построить никак не выйдет.

Не так давно состоялся «мирный саммит» в Швейцарии. Однако едва ли можно считать, что такое название хоть как-то соответствует наполнению. Одной из основных тем повестки был военный конфликт в Украине. Однако начать и закончить уже можно на том, что никого, кто бы смог представлять российскую сторону, решили не звать. Стратегия такого решения организаторов саммита сообщает наблюдателю очевидные вещи: никакого мира Украины с Россией странам ЕС и Штатов не нужно. И цели якобы мирных саммитов не соответствуют тем, что изначально были заявлены.

Например, если погрузиться в политический мир стран – участников «мирного саммита», можно отследить тенденции спада рейтингов. Характерные причины снижения статуса политических лидеров, как правило, схожие: безработица, инфляция, падение качества жизни людей по результату неверных поступков и вредоносных санкций.