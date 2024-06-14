Вознесение Господне и кадровые решения в медиасфере. В чём совпадения, рассказала психолог

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Вчера Беларусь отмечала православный праздник – Вознесение Господне. Согласно новозаветной истории, именно с этого события апостольская проповедь вышла на новый уровень. Ведь в ближайшее время после того, как это произошло, ученики Христовы получили одухотворенный дар – проповедовать. Иначе говоря, им открылась возможность нести слово божие в массы, и несмотря на культурно-языковую разницу, быть понятыми и услышанными.

Весьма символично, что эти праздничные события в мире православия совпали с датой значимых решений, принятых в Беларуси вчера же – как раз в сфере журналистики и вещания. Кадровый день у главы государства принес нашей стране новых людей в руководстве медиа. На должность министра Президент назначил Марата Маркова. В то время как руководить ОНТ продолжит теперь Игорь Луцкий.

Символизм совпадения между православным праздником и кадровым днем как раз в том, что в обоих случаях речь идет о влиянии слова. И, если можно сказать, каким духом оно наполняемо. Фундаментальная задача апостолов состояла в том, чтобы донести до людей тех времен главные тезисы Христова учения. Много лет спустя, эти же тезисы потом повлияли на развитие нашей культуры и становления белорусскости.

Профессия журналиста предполагает необходимость работать со словом, где точно так же важен характер риторики. В парадигме белорусских принципов в журналистике должна оставаться правда. Равно, как и те культурные ценности, что помогали бы жить в характерной для нашей страны атмосфере добра, созидания, благородства, стабильности... На это не раз Президент акцентировал нам публично. Ведь во многом на этих тезисах опирается и спокойная жизнь людей внутри государства.