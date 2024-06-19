Пройдено 12% площадей – хозяйства Гродненской области приступили ко второму укосу трав

Хозяйства Гродненской области приступили ко второму укосу трав. Уже пройдено 12 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аграрии отмечают, урожайность в этом сезоне выше: помог теплый май.

Погода позволила технике выйти в поля на 10 дней раньше, чем в 2023 году. Таким образом, к старту уборки зерновых оба укоса как раз завершат. Основная культура для заготовки – люцерна. Она дает до четырех урожаев за лето.

Игорь Сорокин, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома:

Уже заготовлено практически 1,3 миллиона тонн сенажа, 20 тысяч тонн сена, что позволило нам на одну условную голову иметь 7,3 кормовые единицы, что на 1,8 кормовых единиц выше, чем в прошлом году. Хозяйства обеспечены минеральными удобрениями, обеспечены горюче-смазочными материалами, заблаговременно производится ремонт – ведем работу по зерноуборочным комбайнам, что позволит нам в оптимальные сроки убрать урожай.