Законопроект о пособиях семьям, воспитывающим детей, рассмотрят на заседании Палаты представителей

Первая сессия Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва проходит в интенсивном режиме. Сегодня, 19 июня, на очередном заседании депутаты рассмотрят 14 законопроектов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, речь пойдет об исполнении бюджета государственного внебюджетного Фонда соцзащиты. Это позволит наметить перспективы распределения доходов и расходов следующего года. В центре внимания также пособия семьям, воспитывающим детей, регулирование брачных и семейных отношений, профилактика безнадзорности и правонарушений в подростковой среде. Кроме этого, парламентарии рассмотрят ряд законопроектов о ратификации международных договоров.