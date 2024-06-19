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Законопроект о пособиях семьям, воспитывающим детей, рассмотрят на заседании Палаты представителей

19 июня 2024 06:35
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Первая сессия Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва проходит в интенсивном режиме. Сегодня, 19 июня, на очередном заседании депутаты рассмотрят 14 законопроектов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Законопроект о пособиях семьям, воспитывающим детей, рассмотрят на заседании Палаты представителей-1

В частности, речь пойдет об исполнении бюджета государственного внебюджетного Фонда соцзащиты. Это позволит наметить перспективы распределения доходов и расходов следующего года. В центре внимания также пособия семьям, воспитывающим детей, регулирование брачных и семейных отношений, профилактика безнадзорности и правонарушений в подростковой среде. Кроме этого, парламентарии рассмотрят ряд законопроектов о ратификации международных договоров.

# Государственная политика # общество

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