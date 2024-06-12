Почему Украину не принимают в ЕС и НАТО? Рассказала Алёна Дзиодзина

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

В свое время одним из поводов бунтующих настроений в Украине стало возникшее стремление отдельных групп людей «стать частью Европы». Это стремление активно подогревалось с внешней стороны, а идеологи цветных революций всячески побуждали наивный народ предпринять активность. В то же время в информационное пространство врывались лозунги от представителей других государств по типу «добро пожаловать в ЕС, дорогие украинцы». Тезис подавался настолько «вкусно», что часть местного населения повелась.

Тогда присоединение страны к Евросоюзу и НАТО, вероятно, ассоциировалось у людей с прогрессивностью и какой-то особенной европейской жизнью. И что совершенно точно – вряд ли европеизация Украины как-то связывалась с театром военных действий, где живые люди гибнут по-настоящему. Со времен первых звоночков прошло десять лет. А Украину ни в Евросоюз, ни в НАТО так и не взяли. Однако значимой страной с влиянием на политику в мировом масштабе все-таки сделали. Только немного не так, как, скорее всего, это могли себе представить мирные жители Украины. Сейчас там воюют, а Евросоюз с НАТО, в каком-то смысле хоть и стали в большей степени присутствовать рядом, но вопрос о вступлении в Альянс затягивается. И та же развязанная западными руками война – одна из причин.

А не так давно в формате текстового интервью для американского издательства Time президент США Джо Байден сделал очень знаковое заявление, над которым стоило бы сейчас очень серьезно задуматься жителям Украины и тем, кто там принимает решения. В контексте того диалога с журналистом американский президент размышляет о том, каким именно для него представляется будущее. И что касается Украины, то в составе НАТО он ее, например, не видит.