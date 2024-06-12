Почему Украину не принимают в ЕС и НАТО? Рассказала Алёна Дзиодзина
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
В свое время одним из поводов бунтующих настроений в Украине стало возникшее стремление отдельных групп людей «стать частью Европы». Это стремление активно подогревалось с внешней стороны, а идеологи цветных революций всячески побуждали наивный народ предпринять активность. В то же время в информационное пространство врывались лозунги от представителей других государств по типу «добро пожаловать в ЕС, дорогие украинцы». Тезис подавался настолько «вкусно», что часть местного населения повелась.
Тогда присоединение страны к Евросоюзу и НАТО, вероятно, ассоциировалось у людей с прогрессивностью и какой-то особенной европейской жизнью. И что совершенно точно – вряд ли европеизация Украины как-то связывалась с театром военных действий, где живые люди гибнут по-настоящему. Со времен первых звоночков прошло десять лет. А Украину ни в Евросоюз, ни в НАТО так и не взяли. Однако значимой страной с влиянием на политику в мировом масштабе все-таки сделали. Только немного не так, как, скорее всего, это могли себе представить мирные жители Украины. Сейчас там воюют, а Евросоюз с НАТО, в каком-то смысле хоть и стали в большей степени присутствовать рядом, но вопрос о вступлении в Альянс затягивается. И та же развязанная западными руками война – одна из причин.
А не так давно в формате текстового интервью для американского издательства Time президент США Джо Байден сделал очень знаковое заявление, над которым стоило бы сейчас очень серьезно задуматься жителям Украины и тем, кто там принимает решения. В контексте того диалога с журналистом американский президент размышляет о том, каким именно для него представляется будущее. И что касается Украины, то в составе НАТО он ее, например, не видит.
Алена Дзиодзина:
«Вступление Украины в НАТО – необязательное условие для мирного урегулирования», – начинает обрисовывать перспективы президент Байден. По тексту самого интервью становится понятно, что финал военного конфликта должен выглядеть так, чтобы Россия проиграла. Однако он ничего не говорит, выиграет ли при этом сама Украина. На подсознательном уровне нам хоть и кажется, что это событие вытекает из проигрыша России, как само собой разумеющееся. Однако это не так, если по завершении войны «победитель» глобально разгромен и восстанавливать его силы некому.
Вот что еще говорит, к примеру, об отношениях НАТО и Украины: «Это не значит, что они (имеется в виду украинцы) – НАТО. Это значит, что у нас с ними такие же отношения, как и с другими странами, которым мы поставляем оружие». Далее Байден хоть и объясняет ввоз техники необходимой защитой, но, по сути, скорее имеет в виду тезис «чтобы украинцы воевали». Закольцовывает свое заявление американский лидер тем, что говорит напрямую: «Я изначально говорил о том, что не готов поддержать «натоизацию» Украины».
И вот на этом моменте стоит остановиться подробнее. В первую очередь самим украинцам. Ведь как еще должен сообщить президент Америки, что ни в каком полноправном Альянсе он Украину не видит, чтобы люди наконец опомнились и перестали питать иллюзии? Мол, когда все закончится, тогда жить начнем. Ведь если западные «друзья» так и не видят Украину в составе своей компании, то вполне резонный вопрос: а мы тогда боремся-то за что сейчас?
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