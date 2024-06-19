Лукашенко заслушал доклад губернатора Брестской области о готовности к уборочной кампании

В развитие этих мероприятий 19 июня состоялся принципиальный и подробный разговор с губернатором Брестской области, в ходе которого Юрий Шулейко доложил главе государства о готовности региона к уборочной кампании. К слову, выборочно хозяйства Брестской области уже начали уборку озимого ячменя.

В поля вышли комбайны в шести районах. Речь пока идет об отдельных хозяйствах, но к концу недели выход техники станет более массовым. К этому дню уже убрано 293 гектара озимого ячменя с урожайностью 45,3 центнера с гектара. Она не является максимальной. Показатель сложился исходя из того, что пока убираются подгоревшие участки. На сегодня уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур в регионе составляет 402 тысячи гектаров, что на 5 000 гектаров больше уровня 2023 года. Что касается техники, практически все машины готовы к выходу в поля.