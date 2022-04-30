Назван день, когда лучше всего работать в огороде. Лунный календарь дачника на первую неделю мая

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Из благоприятных чисел для работы в саду и огороде можно выделить 3, 4 и 6 мая, рассказали в программе «Плюс-минус». При этом наиболее благоприятный день для любого вида работ – 5 мая.
Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Из благоприятных чисел для работы в саду и огороде можно выделить 3, 4 и 6 мая, рассказали в программе «Плюс-минус». При этом наиболее благоприятный день для любого вида работ – 5 мая.
Что касается посадочных работ, любые виды культур можно смело высаживать 5 и 6 мая.
Что касается земляники, клубники, гороха, бобов и фасоли, идеально подойдут 3 и 4 мая. Также подойдут эти дни для посева, посадки и пересадки цветов.
Работы в саду начните с обрезки деревьев, ей лучше заняться 5 и 6 мая, а работы по борьбе с болезнями, посадке декоративных деревьев и кустарников (в том числе плодовых), перенесите на 3 и 4 числа месяца.
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