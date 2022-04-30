Назван день, когда лучше всего работать в огороде. Лунный календарь дачника на первую неделю мая

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Из благоприятных чисел для работы в саду и огороде можно выделить 3, 4 и 6 мая, рассказали в программе «Плюс-минус». При этом наиболее благоприятный день для любого вида работ – 5 мая.