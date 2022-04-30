Эдуард Скурат: «Мне абсолютно непонятно, как можно младенцев убивать об угол дома, нанизывать их на вилы»

Эдуард Скурат, старший прокурор управления, заместитель руководителя следственной группы Генпрокуратуры Беларуси по расследованию дела о геноциде:

Еще до начала Великой Отечественной войны, до нападения на Советский Союз разрабатывались планы по уничтожению населения. Это в том числе и план «Ост», который предусматривал уничтожение местного населения, завоевание жизненного пространства. Цифры по количеству жертв по сравнению с актами Чрезвычайной государственной комиссии возросли. Мы уже об этом ранее неоднократно сообщали в выступлениях. Называть конечное число пока преждевременно, потому что расследование по уголовному делу продолжается. Посещаются все сельсоветы, устанавливаются все люди того возраста, которые могут быть живы, которые еще живы, к счастью. С ними проводятся беседы, выясняется, располагают ли они какими-то сведениями о фактах уничтожения, сожжения, вообще, как им жилось в период оккупации. Все эти моменты прорабатываются в ходе расследования дела. С момента возбуждения уголовного дела мы получили широкий отклик не только от жителей Беларуси, но и от жителей соседних стран, которые нам в своих письмах рассказывают об известных фактах зверств, пережитых ими горе и страданиях. В том числе и благодаря вот этой обратной связи, обращениям граждан мы смогли установить 78 населенных пунктов, которые ранее были неизвестны, которые были сожжены в годы оккупации. Установили дополнительно 23 места принудительного содержания, о которых тоже отсутствовала информация в архивных документах. Установили ранее неизвестные места массовых захоронений, уничтожения наших граждан.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Значит, придется переписывать немного учебники истории? Там слишком все демократично дано про период оккупации.