Эдуард Скурат: «Мне абсолютно непонятно, как можно младенцев убивать об угол дома, нанизывать их на вилы»
Новости Беларуси. Авторский взгляд Евгения Пустового на ключевые для нашей страны события – приближающийся День Великой Победы, важность сохранения исторической памяти, геноцид белорусского народа, чернобыльская катастрофа и беспрецедентное санкционное давление.
В программе Новости «24 часа» на СТВ «Политика без галстуков и купюр».
Эдуард Скурат, старший прокурор управления, заместитель руководителя следственной группы Генпрокуратуры Беларуси по расследованию дела о геноциде:
Еще до начала Великой Отечественной войны, до нападения на Советский Союз разрабатывались планы по уничтожению населения. Это в том числе и план «Ост», который предусматривал уничтожение местного населения, завоевание жизненного пространства. Цифры по количеству жертв по сравнению с актами Чрезвычайной государственной комиссии возросли. Мы уже об этом ранее неоднократно сообщали в выступлениях. Называть конечное число пока преждевременно, потому что расследование по уголовному делу продолжается. Посещаются все сельсоветы, устанавливаются все люди того возраста, которые могут быть живы, которые еще живы, к счастью. С ними проводятся беседы, выясняется, располагают ли они какими-то сведениями о фактах уничтожения, сожжения, вообще, как им жилось в период оккупации. Все эти моменты прорабатываются в ходе расследования дела. С момента возбуждения уголовного дела мы получили широкий отклик не только от жителей Беларуси, но и от жителей соседних стран, которые нам в своих письмах рассказывают об известных фактах зверств, пережитых ими горе и страданиях. В том числе и благодаря вот этой обратной связи, обращениям граждан мы смогли установить 78 населенных пунктов, которые ранее были неизвестны, которые были сожжены в годы оккупации. Установили дополнительно 23 места принудительного содержания, о которых тоже отсутствовала информация в архивных документах. Установили ранее неизвестные места массовых захоронений, уничтожения наших граждан.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Значит, придется переписывать немного учебники истории? Там слишком все демократично дано про период оккупации.
Эдуард Скурат:
Я бы хотел, чтобы до наших детей, начиная с младшей школы, донесли именно те реальные факты, события, которые происходили на нашей земле в годы оккупации.
Евгений Пустовой:
Учитывая, что работники прокуратуры – люди со стальным стержнем, но вас, наверное, тоже что-то впечатлило?
Эдуард Скурат:
Могу сказать, что человеческая жизнь со стороны оккупантов и их пособников была, наверное, дешевле, чем жизнь той же лошади. Как пример могу привести такие факты, когда фашисты использовали мирное население для разминирования дорог. Вели их впереди своей колонны, чтобы самим не погибнуть. Мне абсолютно непонятно, как можно младенцев убивать об угол дома, нанизывать их на вилы, на штыки. Как можно для спасения жизни тех же немецких солдат использовать наших детей, отбирая у них кровь, от чего дети умирали. Вот это все действительно производит глубокое удручающее впечатление. И абсолютно непонята эта жестокость.
Евгений Пустовой:
Как вы думаете, сейчас изменилась ли политика Европы по отношению к Беларуси?
Эдуард Скурат:
Такое ощущение, что ничего не поменялось. Они, наверное, простить нам не могут того, что мы победили.
Пустовой: «Я вижу, уже утихли критики про абы не было войны. Правда же, уже не так смешно» (здесь подробнее).