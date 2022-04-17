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Какие овощи можно высаживать в конце апреля и как приучить рассаду к открытому воздуху и солнцу?

17 апреля 2022 10:19
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В апреле огороднику успеть необходимо многое, начиная от весенней обработки почвы и заканчивая высаживанием первых овощей, рассказали в программе «Плюс-минус». И если речь о подготовке заходила еще в марте, то как же насчет посадочных работ? Начинаются они уже с середины апреля, так что самое время.

Какие овощи можно высаживать в конце апреля и как приучить рассаду к открытому воздуху и солнцу?-1

Погода позволяет высевать в открытый грунт холодостойкие культуры не только на юге. Тем не менее грядки с семенами моркови, укропа, редиса, петрушки, шпината, бобов, лука стоит укрывать агроволокном, чтобы получить «дружные» и своевременные всходы.

Также для ранневесенних посевов подходят кориандр, листовая горчица и холодостойкие травы (мелисса, любисток). Как только появляются всходы, аккуратно рыхлят междурядья, чтобы обеспечить приток воздуха к корням.

Какие овощи можно высаживать в конце апреля и как приучить рассаду к открытому воздуху и солнцу?-4

Что касается рассады, приучать пока еще неокрепшую нежную рассаду к открытому воздуху и солнцу начинают в тихие теплые дни, ограждая ее от сквозняков. В течение первых 10-12 дней растения приучают к прямым лучам, постепенно сокращая время притенения.

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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