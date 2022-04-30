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Танки в городе. В Слониме вспомнили, как гвардейцы проехали тысячи километров по освобождённой Европе

30 апреля 2022 16:56
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Новости Беларуси. Одна из самых титулованных воинских частей страны – 11-я отдельная гвардейская механизированная бригада – отмечает 80-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник устроили в самом центре города, центральным событием стал парад военной техники, а зрелищности добавили приглашенные гости из разных уголков страны.

Как местные жители поддерживают своих гвардейцев – репортаж Галины Буро.

Танки в городе. В Слониме вспомнили, как гвардейцы проехали тысячи километров по освобождённой Европе-1

Колонна техники, стоящей на вооружении 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады.

Танки в городе. В Слониме вспомнили, как гвардейцы проехали тысячи километров по освобождённой Европе-4

Мощный танк Т-72Б в авангарде сухопутных войск, гаубица «Акация» с дальностью стрельбы больше 20 километров, система залпового огня «Град», которая выпускает 720 снарядов за 20 секунд. А «Стрела-10» – единственный комплекс в мире, способный вести огонь с места, с короткой остановкой и в движении.

Танки в городе. В Слониме вспомнили, как гвардейцы проехали тысячи километров по освобождённой Европе-7

Вот военные, чеканя шаг, проходят в парадной форме, боевой экипировке и амуниции времен Великой Отечественной войны. Кажется, весь город приехал посмотреть на парад в честь 80-летия 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады. От дефиле оркестров со всей страны до выступления минской роты почетного караула и сил специальных операций из Бреста: четко и с огоньком.

Танки в городе. В Слониме вспомнили, как гвардейцы проехали тысячи километров по освобождённой Европе-10

Очень красиво! Молодцы!

Танки в городе. В Слониме вспомнили, как гвардейцы проехали тысячи километров по освобождённой Европе-13

Выступления супер. Погода замечательная. И всем хорошего настроения.

Танки в городе. В Слониме вспомнили, как гвардейцы проехали тысячи километров по освобождённой Европе-16

Приезжали к родственникам из Минска и попали на такой праздник чудесный. Вообще, очень рады, много нового увидели, того, чего, в принципе, не видели в Минске – не всегда увидишь. Поэтому мы поздравляем бригаду с 80-летием, желаем им успехов, чтобы мир был во всем мире и чтобы в нашей стране всегда был покой.

Танки в городе. В Слониме вспомнили, как гвардейцы проехали тысячи километров по освобождённой Европе-19

А дети не отходят от техники. Командир танковой роты Максим Лузан – и сам отец, потому с удовольствием помогает малышам взобраться на броню. Гвардии капитан уже 6 лет служит в бригаде, говорит: у его танка есть своя душа. С боевым другом хоть в огонь, хоть в воду.

Танки в городе. В Слониме вспомнили, как гвардейцы проехали тысячи километров по освобождённой Европе-22

Максим Лузан, командир танковой роты 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Я принимал участие в международных играх, а конкретно в конкурсе «Танковый биатлон». Там показывали очень хорошие результаты. Наравне выступали с такими странами, как Россия, Казахстан, Китай.

Танки в городе. В Слониме вспомнили, как гвардейцы проехали тысячи километров по освобождённой Европе-25

Настроить GPS-станцию и сделать яркие фотографии с государственным флагом – атмосфера праздника и воспитание патриотизма прямо на городской площади.

Танки в городе. В Слониме вспомнили, как гвардейцы проехали тысячи километров по освобождённой Европе-28

Галина Буро, корреспондент:
Ни один ребенок не уходит отсюда без фотографии в экипировке и с оружием. Но для этого еще надо постараться, ведь один только бронежилет весит 12 килограммов, а еще каска.

11-я механизированная бригада – одно из самых титулованных соединений в Беларуси. В Год исторической памяти здесь вспоминают, как в Великую Отечественную гвардейцы прошагали более 7 тысяч километров по Европе, принимали участие в боях под Ржевом, на Курской дуге, в Берлинской наступательной операции. Да и сегодня на боевом посту.

Танки в городе. В Слониме вспомнили, как гвардейцы проехали тысячи километров по освобождённой Европе-31

Максим Строчилов, командир 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
К сожалению, на нашем празднике присутствует не весь личный состав бригады, потому что многие из них на данный момент выполняют задачи по прикрытию участков государственной границы, некоторые подразделения готовятся, уже буквально на следующей неделе убудут туда. Это наша священная обязанность, для чего мы предназначены? Чтобы наши мирные граждане спокойно спали.

Танки в городе. В Слониме вспомнили, как гвардейцы проехали тысячи километров по освобождённой Европе-34

Геннадий Хомич, председатель Слонимского райисполкома:
80-летний юбилей – это значимая дата не только для бригады, но и для всех жителей нашего района, потому что для нас большая честь, что такая титулованная бригада базируется у нас в районе. Хочется пожелать, чтобы никогда не использовали свое мастерство на деле, а только на учениях.

Танки в городе. В Слониме вспомнили, как гвардейцы проехали тысячи километров по освобождённой Европе-37

На каждый юбилей военнослужащие устраивают широкий праздник в центре Слонима. Местные жители полюбили эту традицию и гордятся своей воинской частью.

# Армия Беларуси # общество # Галина Буро # Максим Лузан # Максим Строчилов # Геннадий Хомич # Фотофакт

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