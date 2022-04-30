Пустовой: «Я вижу, уже утихли критики про абы не было войны. Правда же, уже не так смешно»

Новости Беларуси. Авторский взгляд Евгения Пустового на ключевые для нашей страны события – приближающийся День Великой Победы, важность сохранения исторической памяти, геноцид белорусского народа, чернобыльская катастрофа и беспрецедентное санкционное давление. В программе Новости «24 часа» на СТВ «Политика без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Выстояли, выстоим. Это, если коротко, о нас и нашей государственности. Предстоящий май – месяц Победы. Хотя почему месяц? Весь белорусский путь – это путь побед. Это «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ. Неужели есть то, чего опасается Лукашенко? Что снится Генпрокурору и ошеломляет самую большую следственную группу в истории современной Беларуси?

Эдуард Скурат, старший прокурор управления, заместитель руководителя следственной группы Генпрокуратуры Беларуси по расследованию дела о геноциде:

Младенцев убивать об угол дома, нанизывать их на вилы, на штыки. Какой бы была Беларусь с Тихановской?

Вячеслав Жуков, муниципальный советник г. Бельцы (Молдова):

Молдова столкнулась с таким экономическим кризисом, с таким низким уровнем жизни, с которым не сталкивалась никогда. И как белорусы строят Россию? О наших победах и наших людях.

Александр Барсуков, помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску:

Воевать, значит, воевать. Работать, значит, работать. Веселиться, значит, веселиться.

Евгений Пустовой:

Беларусь начинает расцветать. В воздухе уже витают ароматы Дня Победы, запахи от цветущих деревьев. Заметьте, ароматы весны, а не вонь от пороха и тротила. Это я так легко намекаю для тех, кому еще не дошло. За что мы должны быть благодарны Лукашенко и его команде. Отзвуки боевых действий слышали жители белорусского приграничья в Хойниках и Ельске, а рыкание «Абрамсов» до cих пор слышны в агрогородках под Гродно. По западному периметру так называемого белорусского балкона собрана армейская группировка НАТО – больше, чем вся белорусская армия. Но вы спите спокойно. У нас же Президент Лукашенко. Он вырулит.