Прямой эфир

Назначены уполномоченные представители Президента в Гомельской и Гродненской областях

07 июля 2020 17:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 7 июля Александр Лукашенко назначил новых уполномоченных представителей Президента в Гомельской и Гродненской областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Назначены уполномоченные представители Президента в Гомельской и Гродненской областях-1

Обязанности по гомельскому региону возложены на первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова. Представлять главу государства в Гродненской области уполномочен заместитель премьер-министра Александр Субботин. Александр Лукашенко также освободил Леонида Анфимова и Владимира Дворника от выполнения обязанностей уполномоченных представителей Президента в Витебской и Могилевской областях.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Николай Снопков # Александр Субботин # Леонид Анфимов # Владимир Дворник # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко о строительстве: смею разочаровать частников, которые сегодня не имеют ни кола ни двора, а уже миллионеры
07 июля 2020 17:01

Александр Лукашенко о строительстве: смею разочаровать частников, которые сегодня не имеют ни кола ни двора, а уже миллионеры

«Другой раз и не знаешь, где объехать». Больше половины дорог в Миорском районе требуют ремонта. Как решаются проблемы?
07 июля 2020 16:58

«Другой раз и не знаешь, где объехать». Больше половины дорог в Миорском районе требуют ремонта. Как решаются проблемы?

Льготный проезд для пенсионеров продлён до конца октября
07 июля 2020 16:21

Льготный проезд для пенсионеров продлён до конца октября