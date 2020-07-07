Назначены уполномоченные представители Президента в Гомельской и Гродненской областях

Новости Беларуси. 7 июля Александр Лукашенко назначил новых уполномоченных представителей Президента в Гомельской и Гродненской областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обязанности по гомельскому региону возложены на первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова. Представлять главу государства в Гродненской области уполномочен заместитель премьер-министра Александр Субботин. Александр Лукашенко также освободил Леонида Анфимова и Владимира Дворника от выполнения обязанностей уполномоченных представителей Президента в Витебской и Могилевской областях.