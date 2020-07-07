Льготный проезд для пенсионеров продлён до конца октября

Новости Беларуси. Для пенсионеров продлили льготный проезд в поездах региональных линий экономкласса и пригородных автобусах. Воспользоваться скидкой в 50 % они смогут до конца октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для покупки льготного билета нужно предъявлять оригинал пенсионного удостоверения. Также данный документ необходимо иметь при себе при проезде в поездах региональных линий экономкласса.

Обратите внимание: в четверг, 9 июля, с 12:50 до 15:00 нельзя будет купить и вернуть электронные билеты на поезда на сайте БЖД и в мобильном приложении.