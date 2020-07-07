«Другой раз и не знаешь, где объехать». Больше половины дорог в Миорском районе требуют ремонта. Как решаются проблемы?

Новости Беларуси. Дорожный вопрос в Миорском районе. Восемь сотен километров дорог, и больше половины требуют ремонта. Закономерно, что и вопросы о состоянии дорог сегодня в топе обращений местных жителей к парламентариям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одной деревне достаточно залатать ямы. В другой – вовремя прислать грейдер. В третьей нужно положить асфальт.

Как решаются проблемы, узнавала корреспондент Анастасия Бут. Два раза в год Валерий Блажевич перебирает подвеску в своем легковом автомобиле. И дело отнюдь не в машине. Винит мужчина дорогу, по которой приходится каждый день ездить на работу. Причем даже не всю – всего два километра. Но каких!

Валерий Блажевич, житель деревни Поташня:

Я думаю, что она… Когда мост строили в Кисляках, большегрузные машины ходили, и вот больше повлияло вот это, наверное, на качество дороги. И дальше – больше: все разбивается и разбивается. Другой раз и не знаешь, где объехать. Жалуются: машины бьются, были случаи, бампера отрывали даже.

Актуальна дорога и для фермера из деревни Демские: он возит продукты на миорский рынок. И для сельхозпредприятия: во время уборки техника здесь проходит по сотне раз на дню. Страдают и местные жители. Только в Поташне живут без малого 180 человек.

Анастасия Бут, корреспондент:

Недели две назад здесь пустили грейдер, он слегка выровнял поверхность. Мера временная. Впереди – асфальтирование. Этот участок дороги – около двух километров – включен в государственную программу по содержанию, ремонту и развитию дорог общего пользования на 2020 год. Маленький участок от больших проблем вот-вот избавится. Вопрос находится на контроле в Совете Республики.

Иди сюда, ко мне, Кнопка. Иди, пить будем. На. Семь коров, три быка, отара овец, куры с цыплятами и огромный огород, где с картошкой соседствуют дыни. Жизнь сельская, признается Мария, непростая, но о переезде в город даже не думает. Всем хороша деревня – земля, вода, воздух. А теперь еще и дорогу сделали. Гравийка, но зато какая! Ровная, ни одной ямы.

Мария Вежбицкая, жительница деревни Дригучи:

Мы увидели объявление в районной газете, что будет принимать Матвеев. Мы стали звонить. Позвонили, попросили, чтобы он приехал, посмотрел, какая у нас дорога. Он отработал свои звонки и, конечно, приехал. Вот здесь потом развернулся и уехал. Дорога у нас была ужасная.

Дмитрий Овчинников, житель деревни Дригучи:

Он проехал по всей деревне и через какое-то время все засыпали. Грейдер прошел, все ровно было, хорошо, нормально. Мария Вежбицкая:

Спасибо им за это.