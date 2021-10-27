Наталья Кочанова: так же, как и телефонные обращения, рассматриваем и любое другое

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Прямая телефонная линия – это хорошая форма общения с людьми. Потому что тогда, когда ты проводишь прием по личным вопросам, конечно, за такое время – за три часа – такое количество людей принять просто невозможно. А здесь люди обращаются со своими вопросами, проблемами. Поверьте, мы точно так же, как и телефонные обращения, точно так рассматриваем и любое другое. Достаточно интересные вопросы. И мы для себя делаем выводы каждый раз: где, на каких вопросах нам надо акцентировать внимание в своей работе, в работе с законопроектами.

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