Основная часть обращений на прямые линии касаются вопросов ЖКХ

Новости Беларуси. Благоустройство, тарифы на услуги ЖКХ, работа транспорта и торговое обслуживание. Десятки вопросов 5 марта поступили на телефон прямой линии в Гродненском облисполкоме.

Общение местных властей с жителями уже по знакомой схеме сегодня было организовано по всей стране.

Впрочем, от субботы к субботе, количество проблемных звонков уменьшается. Гродненский регион не исключение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского областкого исполнительного комитета:

С основной массой звонков работают коммунальные службы наши, которые привлечены сегодня к этой работе. Поясняют, разбираются в определенных рабочих моментах. Кому-то не так начислили, кто-то не может разобраться, кого-то не устраивает и так далее. Половина обращений именно этого направления.

Результатом такого общения становится оперативное решение насущных проблем. В частности, удалось помочь жителю Гродненского района. Сергей Вавилов ещё 6 лет назад переехал из города в деревню. Здесь он организовал агроусадьбу, выиграл грант ООН на создание манежа для верховой езды. А вот землю под проект долгое время не выделяли. Поддержку бизнесмен нашел год назад на личном приёме у председателя облисполкома. Но произошла смена руководителя агрохолдинга, который должен был решить земельный вопрос. Все согласования предпринимателю пришлось начать заново.

Сергей Вавилов, хозяин агроусадьбы:

Я абсолютно доведен был до отчаяния. Сегодня зашел на сайт облисполкома, хотел записаться на прием к губернатору и оказалось, что у него горячая линия. При мне позвонил директору холдинга, и мне пообещали, что этот вопрос будет решен.

С появлением конного манежа Сергей Вавилов планирует расширить и своё хозяйство, получив статус фермера. Строить большие планы, после многолетней волокиты, ему позволяет лишь один звонок на прямую линию.