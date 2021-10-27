«Захотелось узнать, как погиб и где похоронен мой дед». Как появился интернет-аналог книги памяти о героях ВОВ?

Новости Беларуси. Пример, когда обратился с проблемой и тебе помогли. Речь о виртуальной книге памяти. Эта история отправляет нас в деревню Лапичи Могилевской области. Ее главный герой – Валентин Шпак. Долгое время он пытался узнать детали жизни своего деда – рядового партизана, который погиб в январе 1943 года.

Долгие поиски привели к тому, что родилась идея – создать электронную базу героев родного края. Идею поддержал Игорь Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все подробности у Юлии Мычки.

В руках у меня сердце проекта – электронная книга памяти, своеобразная капсула времени. История виртуальной книги памяти Осиповичского района началась с маленького желтого конверта – похоронки деда Валентина Шпака, который после смерти бабушки оказался в его руках. В письме не было указано место захоронения, и это белое пятно в судьбе родного человека долгие годы не давало покоя. Особенно 9 Мая, когда семья не знала, к какому именно обелиску нести цветы.

Валентин Шпак, житель деревни Лапичи:

Когда держишь в руках желтый листок, испытываешь чувства, несравнимые чувства. Сразу, конечно же, захотелось узнать, где, когда и как погиб и где похоронен мой дед. На это ушли годы напряженного поиска, изучения мемуарной литературы, поиска и работа с архивными документами в Национальном архиве.

Пересмотрев горы документов, Валентину Шпаку удалось установить и документально подтвердить, что его дед – рядовой партизан – погиб в январе 1943 года возле Малой Горожи. Когда все факты были установлены и пазл, наконец, сложился, Валентин Леонтьевич обратился в комиссию по изучению содержания историко-хронологической летописи «Память» Осиповичского района с просьбой внести в книгу дополнения. Неточности по поводу судьбы партизана Василия Шпака были устранены.

Валентин Шпак:

Решая вопрос с включением имени моего деда, обратил внимание, что тот же человек, который погиб вместе с ним в один день, его имени также нет в книге памяти. Сравнивая списки партизанских отрядов, выявились еще и еще десятки людей, чьи имена по тем или иным обстоятельствам не были включены в районную книгу памяти. Вот так возникла мысль, что надо эту несправедливость ликвидировать.

И тогда у инициативного краеведа родилась идея создать электронную базу героев родного края, у которой будут серьезные преимущества перед бумажным изданием. Ведь технически вносить новые факты и изменения в цифровой вариант куда проще. Так, сначала появился жесткий диск, своеобразная картотека на 4 000 человек, где собраны документы, архивные справки и даже видео с рассказами очевидцев. Оцифрованная история сейчас хранится в музее и является сердцем общественного проекта.

Антонина Степанова, директор Осиповичского районного историко-краеведческого музея:

К нам приходят письма, просят найти, причем пишут внуки, правнуки найти сведения или дать хотя бы элементарные сведения о дедушке, о прадедушке. Мы обращаемся к книге памяти. Идут проекты по школам. Сейчас проект разработан «Сожженные деревни». Буквально сегодня из Протасевичской школы пришли к нам дети с просьбой дать сведения. В 2018 году при поддержке Осиповичского райисполкома на свет появился сайт с такой же миссией. Только за прошлый год его посетили больше 25 тысяч человек из Беларуси, Украины, Казахстана, Израиля, США. Число виртуальных гостей особенно увеличивается в майские праздники. К примеру, в 2021 году в День Победы сайт посетили столько же человек, сколько обычно за месяц. Люди до сих продолжают искать своих героев, тех, кто не вернулся домой. И тогда Валентин Шпак решил обратиться в Администрацию Президента с просьбой поддержать виртуальную книгу памяти на областном уровне.

Валентин Шпак:

Реакция на мой вопрос главы Администрации Президента меня воодушевила. Мы говорили на одном языке. Руководитель Администрации Президента Игорь Сергеенко эту идею поддержал. Книга памяти должна быть в каждом регионе. И уже буквально на следующий день в Могилевской области «засучили рукава». В облисполкоме прошла видеоконференция, были определены конкретные направления работы, утверждены исполнители.