Снаружи – безбарьерная среда, внутри – современные технологии. Рассказываем о новом отделении Беларусбанка в Лебяжьем

Новости Беларуси. Еще ближе к клиенту. В микрорайоне Лебяжий появилось новое отделение Беларусбанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как бы стремительно не развивались современные технологии и дистанционное банковское обслуживание, традиционные услуги посредством живого общения остаются востребованными. Особенно это актуально для пожилых людей. Одной из первых новое отделение оценила Юлия Стриго.

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Микрорайон Лебяжий – это современная развивающаяся часть Центрального района столицы, в которой проживает порядка 25 тысяч человек. Поэтому дебютное открытие отделения Беларусбанка оправдано. Рабочий коллектив отделения уже сформирован и готов принимать первых посетителей.

Ведай, ведай нашых. Зараз і ў Лебяжым.

Пожалуй, к таким специалистам можно обратиться по любому вопросу и быть уверенным – здесь помогут, разъяснят и подскажут. Новое отделение расположилось по улице Нарочанской, рядом с жилым сектором. Так что клиентов долго ждать не придется.

Юлия Стриго, корреспондент:

Уже при входе в новое отделение Беларусбанка понимаешь: здесь заботятся о каждом своем клиенте. Например, здесь для удобства посетителей обустроена велопарковка. При этом соблюдены правила безбарьерной среды. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрен подъемный лифт. Функционал нового отделения впечатляет не меньше.

Рядом с главным входом отдельная зона самообслуживания в режиме 24/7. Установленный банкомат позволяет не только снять наличные, но и совершить различные платежи и даже обменять валюту. Внутри основного отделения есть терминал электронной очереди и безграничный доступ в интернет. Для клиентов организовано мультипользовательское рабочее место, а для сотрудников – две кассы и две открытые рабочие зоны.

Александр Евсеев, заместитель главы администрации Центрального района Минска:

Мы безумно рады как в лице администрации района, что у нас появился такой объект, который по полной программе, скажем так, оборудован последними элементами самообслуживания. Но живое общение никто не отменял.

Беларусбанк учел и нынешнюю ситуацию с коронавирусом. Поэтому помещение оснащено климат-контролем и средствами индивидуальной защиты. Все зоны обслуживания клиентов выполнены также с учетом безбарьерности.

Николай Сасновский, клиент Беларусбанка:

Для мяне вельмі зручна, таму што я тут побач жыву, цяпер я спадзяюся, што ў гэтым аддзяленні я заўсёды змагу атрымаць паслугі. Мяне больш цікавіць аплата жыроўкі і магчымасць зняць мае грошы, якія паступаюць на карту Беларусбанка.

Сегодня более 3,8 миллиона белорусов-клиентов банка пользуются Интернет- и М-банкингом. Однако есть и те, кому в современных технологиях разобраться трудно. Поэтому Беларусбанк не уходит и от традиционных методов обслуживания.

Виктор Ананич, председатель правления Беларусбанка, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы сегодня идем на открытие новых отделений, понимая, что мы не должны потерять живого общения. Да, сегодня в Беларусбанке более 90 % обслуживаются дистанционно. Но еще раз скажу, что это стандартные операции. Там, где есть и требуются нестандартные решения, их можно получить только при посещении банка. С этой целью и открываем. Вы видите, что сегодня достаточно комфортное отделение открыто в новом микрорайоне. Микрорайон молодежный, мы надеемся, что оно будет востребовано.