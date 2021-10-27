Краевед о виртуальной книге памяти: хотелось бы, чтобы мы были более представлены с историей района

Новости Беларуси. История виртуальной книги памяти Осиповичского района началась с маленького желтого конверта – похоронки деда Валентина Шпака, который после смерти бабушки оказался в его руках. Оказалось, что в каждом районе Могилевской области есть свои хранители истории. Инженер-программист Славгородского профессионального лицея и поисковик Александр Халиев историей родного края интересуется со школьной скамьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Результатом его скрупулезной работы стал виртуальный музей «Наследие».

«Захотелось узнать, как погиб и где похоронен мой дед». Как появился интернет-аналог книги памяти о героях ВОВ – читайте здесь.

Александр Халеев, житель Славгорода:

Приятно мне как краеведу, что в этом году государство обратило внимание на нашу работу, что надо как-то и тиражировать и развивать в связи с этими последними событиями, как-то привлекать молодежь. Я имею в виду пример Осиповичского сайта, связанного с книгой памяти, потому что виртуальная часть нашего пространства... Не нашего, конечно. Хотелось бы, чтобы мы были более представлены с историей района, республики, страны. Совсем скоро в книге памяти Осиповичского района появится новое имя. Ученица 9 класса Илона Кесарева в старом семейном альбоме отыскала фотографии своего прадедушки, о его подвигах ей рассказали родители. И теперь вся семья ждет, когда же легенда из семейного альбома появится на страницах электронной книги.

Илона Кесарева, учащаяся Осиповичской средней школы №2:

Я помню, мне было лет 10, это было на праздник 9 Мая. Я тогда очень хотела узнать, есть ли у меня родственник, который воевал. Я тогда начала спрашивать бабушку о нем, и она сказала, что есть такой родственник, это Щеглов Иван Тихонович. Электронную книгу памяти родного района учителя истории активно используют на своих уроках. Ведь это не только славное прошлое, но и наше настоящее и будущее.

Наталья Щербаченя, учитель истории и обществоведения Осиповичской средней школы № 2:

Я как учитель истории считаю, что привлекая молодое поколение к изучению семейных архивов, семейных историй, дети узнают правду о войне непосредственно от очевидцев и участников военных событий. Современные дети TikTok, к сожалению, могут получить искаженную неправильную информацию о событиях Великой Отечественной войны. Сегодня во всех регионах на интернет-порталах библиотек, музеев есть специальные разделы. На сайте облисполкома размещен баннер с интерактивной картой районов. Изучить историю родного края может каждый.

Николай Борисенко, руководитель Могилевского историко-патриотического поискового клуба «Виккру», историк, краевед:

Прежде всего, электронные книги памяти важны тем, что они работают здесь и сейчас. И очень важно еще то, что там постоянно тусуется молодежь, в интернете. И чтобы дойти до нее, лучшего средства, лучшего источника мы вряд ли найдем. Это как раз те ростки патриотизма, которые закладываются с детства в молодежи, именно в этих книгах памяти. Это история и культура родной местности, к которой постоянно надо обращаться и постоянно направлять молодых туда.