Госсимволы, исполнение гимна, образование. Наталья Кочанова рассказала, что сегодня волнует белорусов

К Наталье Кочановой обращались и по профилю, но были и не тематические вопросы. Обращения касались здравоохранения, социального и пенсионного обеспечения, земельных правоотношений и строительства жилья. Белорусы выражали поддержку курсу, проводимому главой государства, а также высказывали слова благодарности за внимательное отношение к людям и их проблемам. Наталья Кочанова также отметила снижение потока телефонных звонков по проблемам в сфере ЖКХ.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это ремонт жилого фонда, благоустройство. В большей степени это имущественные вопросы, которые связаны с какими-то правами людей на собственность, которая у них есть. Это касается и частного жилья, и тех квартирных вопросов, с которыми люди обращаются. Радует то, что люди обращаются с вопросами, которые волнуют каждого гражданина в нашей стране, – это мир, спокойствие, это наши государственные символы, это исполнение гимна, это вопросы, которые касаются образовательной системы, и в большей степени чем сегодня должны заниматься учителя. Предложения есть, чтобы священнослужители почаще бывали в наших школах. Вот такие вопросы звучат.