«Голова существует только для приёма пищи!» Чем так недоволен житель Минска?

Новости Беларуси. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси провела прямую телефонную линию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки звонков из разных регионов страны. Диалог помогает снимать вопросы и решать проблемы. Что волнует белорусов и для кого разговор с властью стал решающим, в репортаже Вероники Кудринецкой.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Сразу скажем, что непрофильных тем в Совете Республики не существует: даже если человек задает совершенно не характерный для комиссии вопрос, его перенаправят по необходимому адресу, задействуют всех заинтересованных, возьмут на обязательный контроль и проинформируют заявителя о предпринятых шагах. Незначительных вопросов тоже не бывает, если что-то беспокоит человека, и он с этим приходит в Совет Республики, реакция будет всегда. Гарантировано. Вот и Анатолий Алай, кажется, поднял личный вопрос, но выразил интересы, как минимум, всех жильцов подъезда в одной из столичных многоэтажек.

Анатолий Алай, житель дома:

Театр начинается с вешалки, так подъезд начинается со ступенек. А после ремонта дом по улице Дунина-Марцинкевича обещал стать еще краше и современнее. На деле воспользоваться новинками в виде пандуса жильцы так и не смогли. Сооружение по версии строителей предназначено для инвалидов, но, к счастью, таковых в подъезде нет, а вот молодые мамы не прочь были воспользоваться комфортным спуском. Перефразируя, коляски бывают разные, но «транспортную Золушку» соседи так и не нашли, хоть и пытались не раз.

Анатолий Алай:

Вот для кого они это делали? Я пришел с работы, оно уже стояло. Они говорят: «По проекту». Вот уперлись. По проекту. А кто проект создавал? Человек? Так видно, у этого человека голова существует только для приема пищи. Он же не думал. Для инвалидов, но есть же и детские коляски. Благо, парадный вход от улицы отделяют всего 6 ступенек. Но их хватило деду Анатолию Константиновичу для мышечной прокачки. И не удивительно, теперь разбирается во всех модификациях колясок.

Анатолий Алай:

Я увидел по СТВ бегущую строку, такого-то числа принимает во Фрунзенском райисполкоме Наталья Ивановна Кочанова. И у меня созрело спонтанно: почему бы мне не обратиться. И потом через некоторое время, может недели 2-3, приезжает представитель горисполкома. Я им показывал. Ну что это? Это брак.

Дефект устранили за пару дней. Теперь вечерний променад деда с внуками ничего не омрачает, а коляска по пандусу идет как по маслу. А вот Анастасия Тихая попала на личный прием к председателю Совета Республики. Ее проблема стала поводом для внесения корректив в законодательный акт.