«Голова существует только для приёма пищи!» Чем так недоволен житель Минска?
Новости Беларуси. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси провела прямую телефонную линию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки звонков из разных регионов страны. Диалог помогает снимать вопросы и решать проблемы.
Что волнует белорусов и для кого разговор с властью стал решающим, в репортаже Вероники Кудринецкой.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Сразу скажем, что непрофильных тем в Совете Республики не существует: даже если человек задает совершенно не характерный для комиссии вопрос, его перенаправят по необходимому адресу, задействуют всех заинтересованных, возьмут на обязательный контроль и проинформируют заявителя о предпринятых шагах.
Незначительных вопросов тоже не бывает, если что-то беспокоит человека, и он с этим приходит в Совет Республики, реакция будет всегда. Гарантировано. Вот и Анатолий Алай, кажется, поднял личный вопрос, но выразил интересы, как минимум, всех жильцов подъезда в одной из столичных многоэтажек.
Анатолий Алай, житель дома:
Театр начинается с вешалки, так подъезд начинается со ступенек.
А после ремонта дом по улице Дунина-Марцинкевича обещал стать еще краше и современнее. На деле воспользоваться новинками в виде пандуса жильцы так и не смогли. Сооружение по версии строителей предназначено для инвалидов, но, к счастью, таковых в подъезде нет, а вот молодые мамы не прочь были воспользоваться комфортным спуском. Перефразируя, коляски бывают разные, но «транспортную Золушку» соседи так и не нашли, хоть и пытались не раз.
Анатолий Алай:
Вот для кого они это делали? Я пришел с работы, оно уже стояло. Они говорят: «По проекту». Вот уперлись. По проекту. А кто проект создавал? Человек? Так видно, у этого человека голова существует только для приема пищи. Он же не думал. Для инвалидов, но есть же и детские коляски.
Благо, парадный вход от улицы отделяют всего 6 ступенек. Но их хватило деду Анатолию Константиновичу для мышечной прокачки. И не удивительно, теперь разбирается во всех модификациях колясок.
Анатолий Алай:
Я увидел по СТВ бегущую строку, такого-то числа принимает во Фрунзенском райисполкоме Наталья Ивановна Кочанова. И у меня созрело спонтанно: почему бы мне не обратиться. И потом через некоторое время, может недели 2-3, приезжает представитель горисполкома. Я им показывал. Ну что это? Это брак.
Дефект устранили за пару дней. Теперь вечерний променад деда с внуками ничего не омрачает, а коляска по пандусу идет как по маслу.
А вот Анастасия Тихая попала на личный прием к председателю Совета Республики. Ее проблема стала поводом для внесения корректив в законодательный акт.
Анастасия Тихая, жительница Минска:
Я не могла зарегистрировать своего новорожденного ребенка. Он у меня родился 29 апреля, и до 1 сентября я не могла его никак зарегистрировать. Попав на прием к Наталье Ивановне, моя проблема была решена. Это соцжилье, нанимателем является моя мама. Она не имеет права по статье 107 Жилищного Кодекса давать право на регистрацию внука. Эту проблемы мы решили. И, получается, с 1 сентября в указ внесли изменения. И с 1 сентября теперь регистрацию можно проводить не только в соцжилье, но и в арендном жилье, и в общежитиях.
Госсимволы, исполнение гимна, образование. Наталья Кочанова рассказала, что сегодня волнует белорусов – читайте здесь.