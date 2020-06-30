Наталья Кочанова: «Сегодня как никогда важно сохранить и приумножить достигнутое для будущих поколений»

Новости Беларуси. Наказание за административные правонарушения мягче, а судебное заседание с видеофиксацией. 30 июня белорусские парламентарии завершили весеннюю сессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На итоговом заседании депутаты Палаты представителей рассмотрели проекты новых Административного и Процессуально-исполнительного кодексов. Главная задача – правовые нормы, которые будут приняты в результате изменений, должны помогать, а не мешать людям жить.

В течение нескольких месяцев специалисты изучали международный опыт, проводили общественные обсуждения. Так, белорусы решили, что балльную систему, оценивающую поведение водителей на дороге, вводить преждевременно. А вот сами кодексы с учетом всех точек зрения обновлены на 40 %. Документы ушли от карательного принципа к предупредительному. Дифференцированы взыскания, расширен перечень оснований для освобождения от административной ответственности. По новому КоАП уплативший штраф за проступок не будет год считаться нарушителем. Документы обновлены на 40%. Депутат Палаты представителей об обновлении КоАП и ПИКоАП В новых кодексах остались серьезные наказания за грубые административные нарушения. Так, за вождение автомобиля в нетрезвом виде – это более 0,8 промилле – ответственность предлагается усилить вдвое. Таким образом, штраф составит чуть менее 5,5 тысяч рублей с лишением прав на 5 лет. Балльная система наказаний за нарушение ПДД. Какие изменения ждут белорусов и за что можно лишиться прав?

Также систематизирован и сокращен круг госорганов и организаций, которые наделены правом составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях. Второе чтение пройдет осенью. Новые кодексы могут вступить в силу уже в начале 2021 года. Завершающее заседание в Совете Республики стартовало 30 июня с поздравлений. За большой вклад в реализацию социальной политики, многолетнюю добросовестную работу в области охраны здоровья Почетными грамотами награждены белорусские медики.

В целом повестка дня была насыщенная. Сенаторы одобрили отчет об исполнении республиканского бюджета за 2019 год, ратифицировали ряд международных договоров, а также одобрили некоторые изменения, которые касаются работы судов. Среди них – аудио- и видеосъемка заседаний. Совет Республики одобрил аудио- и видеозапись судебных заседаний

За время весенней сессии парламентариями рассмотрены и одобрены свыше 50 законопроектов. Обновлен Гражданский кодекс, принят закон об амнистии. Ратифицированы более 30 международных договоров, в их числе об упрощении выдачи виз с Европейским союзом. Одно из приоритетных направлений – работа с обращениями граждан: выездные приемы, телефонные линии и видеобщение с пользователями интернета в режиме реального времени.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Кто как не мы должны быть проводником государственной политики? И нам есть что сказать людям. За годы независимости Беларусь состоялась как социально ориентированное государство, в котором обеспечиваются стабильность и безопасность. Укрепляются наши позиции на международной арене. Сегодня как никогда важно сохранить и приумножить достигнутое для будущих поколений, обеспечить мирную, достойную и спокойную жизнь. Я уверена, что члены Совета Республики в полной мере оправдают то высокое доверие, которое оказано нам главой государства и народом.