Балльная система наказаний за нарушение ПДД. Какие изменения ждут белорусов и за что можно лишиться прав?

Новости Беларуси. 10 штрафных баллов – прощай, права! Балльная система наказаний за нарушение ПДД, которую уже давно бурно обсуждают автолюбители, скоро станет реальностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новую градацию прописали в проекте обновлённого Кодекса об административных правонарушениях. Документ сейчас вынесен на общественное обсуждение. Какие ещё изменения ждут белорусов? У нас в студии – Светлана Любецкая, председатель постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Илона Волынец, СТВ:

Измененный Кодекс об административных правонарушениях вынесен на общественное обсуждение. Вы как оцениваете свою работу? Только в Палату представителей на начальном этапе поступило более 600 обращений граждан, субъектов хозяйствования по самым различным вопросам

Светлана Любецкая, председатель постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я думаю, преждевременно пока оценивать работу, поскольку законопроект вынесен на общественное обсуждение. Ведется активная работа, ей предшествовала комплексная работа компетентных органов правоприменителей государственных органов, которые заинтересованы в разработке этого законопроекта. Достаточно уникальный опыт получен: данный законопроект, когда была предложена Президентом работа над ним, вызвал широкий отклик у общественности. Те предложения, которые поступали на самой начальной стадии, многочисленны. Только в Палату представителей на начальном этапе поступило более 600 таких обращений граждан, субъектов хозяйствования по самым различным вопросам: от бытовых конфликтов до вопросов применения законодательства в части ведения хозяйственной деятельности. Поэтому такое взаимодействие государства и общества сегодня приветствуется.

Илона Волынец:

Вы говорите, что в Палату представителей поступило порядка 600 предложений… Светлана Любецкая:

Только на начальном этапе. И по сегодняшний день граждане активно пишут, и я бы хотела сказать, что сейчас на правовом форуме, т. е. pravo.by, до 27 мая по законопроекту, который размещен и опубликован на этом портале, можно также вносить свои предложения. Поэтому я приглашаю. О балльной системе за нарушения ПДД: «это фактически оценка профессионализма и законопослушности водителя»

Илона Волынец:

Наверное, все автомобилисты и не только обсуждали балльную систему за нарушение правил дорожного движения. Как вам кажется, насколько она продумана до конца, прозрачна, справедлива? Светлана Любецкая:

Это новелла. Она имеет свою реализацию в мировой практике. Такие мысли, идеи высказывались уже до этого проекта и тот принцип, который заложен в этом проекте, установление балльной системы, т. е. 10 баллов предлагается учитывать как оценка нарушений допускаемых водителем в ходе правления транспортным средством. Для чего это нужно? Что это даст и какой эффект? В первую очередь, я бы образно назвала – это мое личное мнение – что это фактически оценка профессионализма и законопослушности водителя автомобиля. Это фактически его рейтинг как того, кто участвует в дорожном движении. Поскольку на сегодня предусмотрена достаточно прозрачная, понятная система. Если совершено административное правонарушение, относящееся к административному проступку, начисляется 1 балл, допустим. За какие действия? Вождение с непристегнутым ремнем, неправильная парковка. Если совершено административное правонарушение, относящееся к значительным, допустим, превышение скорости свыше, чем 40 км – 2 балла. Если вождение в пьяном виде – 3 балла. Лицо, управляющее транспортным средством, будет понимать – и это профилактическое воздействие – что, совершив несколько таких административных правонарушений, становится потенциальным лицом, которое будет лишено водительских прав на 6 месяцев. Это очень понятно для самоконтроля, для самодисциплины, в то же время это характеризует водителя, который является участником дорожного движения. «Введена новая система, новая градация административных правонарушений»

Илона Волынец:

Ранее заявлялось, что кодекс сам по себе будет более либеральным. За какие-то штрафы будут предусматривать замечания, предупреждения. Можете привести пример? Светлана Любецкая:

Действительно, законопроект содержит достаточно существенные послабления за совершения так называемых административных проступков. Вообще введена новая система, новая градация административных правонарушений. Те, что влекут ответственность для физических лиц до 10 базовых величин, это 270 рублей сегодня – это административный проступок. По тем санкциям и статьям, где предусмотрена ответственность свыше 10 базовых – так называемые значительные административные правонарушения, и вводится такая категория как грубые правонарушения. Там может быть назначено наказание в виде ареста. В случае, если вновь будут совершены такие же административные правонарушения, то это повлечет уголовную ответственность. Это существенные, которые влекут вредные последствия правонарушения.