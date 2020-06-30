Совет Республики одобрил аудио- и видеозапись судебных заседаний

Новости Беларуси. Белорусские депутаты закрывают весеннюю сессию. На завершающем ее заседании в первом чтении приняты проекты новых Административного и Процессуально-исполнительного кодексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документы обновлены на 40%. Депутат Палаты представителей об обновлении КоАП и ПИКоАП Завершающее заседание в Совете Республики стартовало 30 июня с поздравлений. За большой вклад в реализацию социальной политики, многолетнюю добросовестную работу в области охраны здоровья почетными грамотами награждены медики со всей страны. В целом повестка дня была насыщенная. Сенаторы одобрили отчет об исполнении республиканского бюджета за 2019-й; ратифицировали ряд международных договоров; одобрили некоторые изменения, которые касаются работы судов. Среди них – аудио- и видеосъемка заседаний.

Валерий Калинкович, первый заместитель председателя Верховного суда Беларуси:

Это гораздо более будет удобно прежде всего для людей, которые в силу ряда причин оказываются участниками судебного разбирательства. Это снимает практически все вопросы относительно встречающихся иногда нареканий на поведение суда в процессе. То есть сегодня речь стоит о том, чтобы наши процессуальные процедуры осовременить до того уровня, который сегодня нам позволяет научно-технический прогресс.