Совет Республики одобрил аудио- и видеозапись судебных заседаний

Новости Беларуси. Белорусские депутаты закрывают весеннюю сессию. На завершающем ее заседании в первом чтении приняты проекты новых Административного и Процессуально-исполнительного кодексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские депутаты закрывают весеннюю сессию. На завершающем ее заседании в первом чтении приняты проекты новых Административного и Процессуально-исполнительного кодексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Завершающее заседание в Совете Республики стартовало 30 июня с поздравлений. За большой вклад в реализацию социальной политики, многолетнюю добросовестную работу в области охраны здоровья почетными грамотами награждены медики со всей страны.
В целом повестка дня была насыщенная. Сенаторы одобрили отчет об исполнении республиканского бюджета за 2019-й; ратифицировали ряд международных договоров; одобрили некоторые изменения, которые касаются работы судов. Среди них – аудио- и видеосъемка заседаний.
Валерий Калинкович, первый заместитель председателя Верховного суда Беларуси:
Это гораздо более будет удобно прежде всего для людей, которые в силу ряда причин оказываются участниками судебного разбирательства. Это снимает практически все вопросы относительно встречающихся иногда нареканий на поведение суда в процессе.
То есть сегодня речь стоит о том, чтобы наши процессуальные процедуры осовременить до того уровня, который сегодня нам позволяет научно-технический прогресс.
За время весенней сессии обеими палатами парламента рассмотрены и одобрены свыше 50 законопроектов. Ратифицированы более 30 международных договоров, в их числе – об упрощении выдачи виз с Европейским союзом.