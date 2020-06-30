Документы обновлены на 40%. Депутат Палаты представителей об обновлении КоАП и ПИКоАП

Новости Беларуси. Белорусские депутаты закрывают весеннюю сессию. На завершающем ее заседании в первом чтении приняты проекты новых Административного и Процессуально-исполнительного кодексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документы обновлены на 40 %. Главная их особенность – профилактический и предупредительный характер. Все административные правонарушения разделены на три категории: проступки, значительные административные правонарушения и грубые. Дифференцированы взыскания, расширен перечень оснований для освобождения от административной ответственности.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Задачи, которые стояли по подготовке этих законопроектов были самые насущные, важные и востребованные сегодня. Кодексы об административных правонарушениях, Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях должны сегодня соответствовать вообще уровню развития нашего общества, учитывая лучшие мировые практики. Они должны соответствовать текущему моменту и запросу общества на справедливость, разумные подходы к регулированию нашей повседневной жизни.

Какие изменения ждут наших граждан, представителей субъектов хозяйствования, да и вообще работу государственных органов? Основные подходы концептуальные, которые заложены в эти кодексы, первое – это вообще упрощение системы административных отношений и привлечения к ответственности за нарушение законодательства. Подходы, которые заложены – это гуманизация, смягчение наказания. То есть снижение нижнего предела штрафных санкций, понижение верхнего предела, введение новых институтов, такого как общественные работы.

В новых кодексах остались серьезные наказания за грубые административные нарушения. Так, за вождение автомобиля в нетрезвом виде – это более 0,8 промилле – ответственность предлагается усилить вдвое. Таким образом, штраф составит 5 400 рублей с лишением прав на 5 лет.