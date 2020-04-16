Наталья Кочанова поинтересовалась у витебских медиков, какую помощь надо оказывать, чтобы ситуация стабилизировалась

Новости Беларуси. Контролировать обстановку и быстро принимать необходимые решения. Эпидемиологическая ситуация в регионах находится под пристальным вниманием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое уделяется Витебской области. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания на встрече с руководством области и представителями учреждений здравоохранения. По словам Натальи Кочановой, вопросы обеспечения медиков всем необходимым актуальны для каждого региона. В стране делается все, чтобы поставить заслон коронавирусу.

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В Витебской области около сотни предприятий перепрофилированы на выпуск средств индивидуальной защиты, а дезрастворами регион обеспечивает себя сам в полной мере. Самые актуальные темы звучали во время общения с медицинским персоналом.