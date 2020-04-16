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Наталья Кочанова поинтересовалась у витебских медиков, какую помощь надо оказывать, чтобы ситуация стабилизировалась

16 апреля 2020 14:07
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Новости Беларуси. Контролировать обстановку и быстро принимать необходимые решения. Эпидемиологическая ситуация в регионах находится под пристальным вниманием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова поинтересовалась у витебских медиков, какую помощь надо оказывать, чтобы ситуация стабилизировалась-1

Особое уделяется Витебской области. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания на встрече с руководством области и представителями учреждений здравоохранения. По словам Натальи Кочановой, вопросы обеспечения медиков всем необходимым актуальны для каждого региона. В стране делается все, чтобы поставить заслон коронавирусу.

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В Витебской области около сотни предприятий перепрофилированы на выпуск средств индивидуальной защиты, а дезрастворами регион обеспечивает себя сам в полной мере. Самые актуальные темы звучали во время общения с медицинским персоналом.

Наталья Кочанова поинтересовалась у витебских медиков, какую помощь надо оказывать, чтобы ситуация стабилизировалась-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Непосредственно с теми, кто работает сегодня с этими больными, кто находится, как мы говорим, на передовой. Для того, чтобы узнать, какие есть вопросы, какие еще задачи нам сегодня надо решать, какую помощь надо оказывать для того, чтобы эта ситуация стабилизировалась, нормализовалась. Мы очень надеемся на то, что в ближайшее время мы будем иметь положительный результат и по Витебской области, и по Минску.

Наталья Кочанова поинтересовалась у витебских медиков, какую помощь надо оказывать, чтобы ситуация стабилизировалась-7

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# Коронавирус # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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