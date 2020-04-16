Минздрав создал мобильные группы мониторинга больниц

Новости Беларуси. В больницах проводится мониторинг готовности к приему пациентов с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздравом созданы мобильные группы, которые, выезжая на место, подсказывают, как в непрофильном стационаре усилить имеющее свою специфику инфекционное направление.

Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Последние данные Минздрава

По данным на утро 16 апреля в Беларуси положительные результаты теста на COVID-19 у 4 204 человек. 65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Умерли 40 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.