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Минздрав создал мобильные группы мониторинга больниц

16 апреля 2020 10:52
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Новости Беларуси. В больницах проводится мониторинг готовности к приему пациентов с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав создал мобильные группы мониторинга больниц-1

Минздравом созданы мобильные группы, которые, выезжая на место, подсказывают, как в непрофильном стационаре усилить имеющее свою специфику инфекционное направление.

Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Последние данные Минздрава

По данным на утро 16 апреля в Беларуси положительные результаты теста на COVID-19 у 4 204 человек. 65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Умерли 40 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Минздрав создал мобильные группы мониторинга больниц-4

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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