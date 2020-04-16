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Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Последние данные Минздрава

16 апреля 2020 10:07
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Новости Беларуси. В Беларуси на 16 апреля проведено 81 тысяча 246 тестов на коронавирус. 

По информации Министерства здравоохранения, для проведения тестирования были задействованы 24 лаборатории. Они открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медцентрах. 

Зарегистрированы 4204 человека с наличием COVID-19. 65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ. 

Скончались 40 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией. 

Когда беда объединяет. Показываем, как белорусские предприятия переориентировались и стали шить маски (читать далее).  

# Коронавирус # общество # Коронавирус # общество

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