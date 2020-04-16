Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Последние данные Минздрава

Новости Беларуси. В Беларуси на 16 апреля проведено 81 тысяча 246 тестов на коронавирус.

По информации Министерства здравоохранения, для проведения тестирования были задействованы 24 лаборатории. Они открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медцентрах.

Зарегистрированы 4204 человека с наличием COVID-19. 65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ.

Скончались 40 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.