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Оксана Волкова: каждый может помочь нашим героическим врачам

16 апреля 2020 13:16
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Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важно, чтобы в это непростое время каждый позаботился о себе и своих близких, а также прислушался к рекомендациям врачей.

Оксана Волкова: каждый может помочь нашим героическим врачам-1

Оксана Волкова, заслуженная артистка Республики Беларусь, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета:
Дорогие друзья. В это сложное время каждый из вас может помочь нашим героическим врачам, которые сегодня сражаются на передовой с этой страшной болезнью. Я хочу попросить каждого из вас: оставайтесь дома. Оставаейтесь со своей семьей, со своими детьми, если у вас есть такая возможность. Либо помогайте врачам иным способом. Я желаю всем здоровья, счастья, и чтобы мы поскорее пережили эту напасть.

Оксана Волкова: каждый может помочь нашим героическим врачам-4

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# Коронавирус # общество # Оксана Волкова # Фотофакт

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