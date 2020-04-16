Оксана Волкова: каждый может помочь нашим героическим врачам

Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Важно, чтобы в это непростое время каждый позаботился о себе и своих близких, а также прислушался к рекомендациям врачей.
Оксана Волкова, заслуженная артистка Республики Беларусь, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета:
Дорогие друзья. В это сложное время каждый из вас может помочь нашим героическим врачам, которые сегодня сражаются на передовой с этой страшной болезнью. Я хочу попросить каждого из вас: оставайтесь дома. Оставаейтесь со своей семьей, со своими детьми, если у вас есть такая возможность. Либо помогайте врачам иным способом. Я желаю всем здоровья, счастья, и чтобы мы поскорее пережили эту напасть.