Витебский горисполком открыл благотворительный счёт для помощи медработникам в борьбе с COVID-19

Новости Беларуси. Для помощи медработникам в борьбе с коронавирусом специальный благотворительный счет открыл Витебский горисполком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чиновники первыми пополнили счет, перечислив на него свой однодневный заработок. Средства будут распределяться для организации питания врачей и медсестер, покупки средств защиты и лекарственных препаратов. Принять участие в сборе средств может любой желающий.

Впрочем, витебчане не скупятся на поддержку для медиков: неравнодушные жители, предприятия и организации уже оказали помощь учреждениям здравоохранения на сумму в 350 тысяч белорусских рублей.

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Тем временем в Витебске продолжает работу областной штаб по борьбе с распространением COVID-19. Уровень заболеваемости ОРВИ и пневмонией в Витебской области пошел на спад.