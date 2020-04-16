Шпаковский о данных по коронавирусу: «Важно здесь доверие между Минздравом, органами власти и социумом. И здесь нельзя ничего врать и скрывать»

Александр Шпаковский, политический аналитик:

Первоначально, мне кажется, что министерство здравоохранения несколько недооценило степень общественного интереса к этой теме. И вот этот вакуум был заполнен вот этими деструктивными источниками информации, которые преследовали свои цели. И сейчас их оттуда вытеснить достаточно сложно. Но я, как аналитик, я анализирую картину нашего общества, и я вижу, что потихоньку картина меняется.

Информация даётся оперативно, предоставляется своевременно, люди успокоились, потому что они видят, что, в общем-то, ситуация под контролем находится. И надо так и дальше продолжать. Очень важно здесь доверие между Минздравом, между органами власти и социумом. И здесь нельзя, ни в коем случае, ничего врать и скрывать. Это моментально будет использовано нашими оппонентами для дискредитации всей политики белорусской, в целом. Вот это очень важный момент.

Если и дальше так Минздрав продолжит, если будут выступать специалисты, такие, как Вы на телеэкранах, разъяснять людям, как с этим бороться, как себя вести, то люди постепенно, в принципе, будут доверять тем источникам информации, которые проверены. Это вырабатывается тоже своего рода информационная гигиена и информационный иммунитет. То есть не только информационный суверенитет, о котором мы с вами знаем, но и информационный иммунитет общества к разного рода фейкам. А уж потом, поверьте нам, я и Вадим, когда уже придёт время собирать камни, мы каждого вспомним, кто что говорил в этот момент. И размажем их, пригвоздим и призовём к ответу!