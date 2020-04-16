Максим Ермолович: все заявки Минздрава удовлетворяются, негативного сценария исполнения бюджета не ожидается

Новости Беларуси. В Беларуси достаточно ресурсов для работы системы здравоохранения. Об этом в Палате представителей рассказал министр финансов Максим Ермолович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расходы финансируются в пределах годового объема средств. При необходимости в бюджет будут вноситься уточнения. Более того, ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе Минфин не ожидает негативного сценария в исполнении бюджета, несмотря на возникшие из-за пандемии сложности.

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Продолжается также работа над пакетом мер по поддержке экономики. В течении всего года будут приниматься решения, которые помогут минимизировать последствия наиболее пострадавшим отраслям. Прорабатывается также вопрос привлечения дополнительных ресурсов. Речь о международных финансовых организациях, таких как МВФ, Евразийский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. При этом министр отметил, что в любом случае у Беларуси не возникает проблем с исполнением обязательств по госдолгу.