Максим Ермолович: все заявки Минздрава удовлетворяются, негативного сценария исполнения бюджета не ожидается
Новости Беларуси. В Беларуси достаточно ресурсов для работы системы здравоохранения. Об этом в Палате представителей рассказал министр финансов Максим Ермолович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все заявки, поступающие от Минздрава, удовлетворяются.
Расходы финансируются в пределах годового объема средств. При необходимости в бюджет будут вноситься уточнения. Более того, ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе Минфин не ожидает негативного сценария в исполнении бюджета, несмотря на возникшие из-за пандемии сложности.
Минздрав создал мобильные группы мониторинга больниц
Продолжается также работа над пакетом мер по поддержке экономики. В течении всего года будут приниматься решения, которые помогут минимизировать последствия наиболее пострадавшим отраслям. Прорабатывается также вопрос привлечения дополнительных ресурсов. Речь о международных финансовых организациях, таких как МВФ, Евразийский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. При этом министр отметил, что в любом случае у Беларуси не возникает проблем с исполнением обязательств по госдолгу.
Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:
Мы формируем кассовые планы исполнения на неделю, на месяц, на первое полугодие. Исходя из этого определяем для себя экономически безопасные параметры исполнения бюджета, чтобы само исполнение бюджета отвечало требованиям по безусловному финансированию первоочередных расходов по концентрации ресурсов на исполнение задач по противодействию коронавирусной инфекции, по обеспечению услугами здравоохранения граждан наших. Соответственно, исходя из этого и формируем свои кассовые планы. Что касается исполнения бюджета за первый квартал, то каких-либо существенных отклонений от запланированных параметров не произошло.
В парламенте 16 апреля состоялось очередное заседание второй сессии. Депутаты в том числе ратифицировали ряд международных договоров и соглашений. Внесли также изменения в закон о прослеживаемости и идентификации аграрной продукции.
Александр Левчук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Дополнение этого закона нам поможет открыто вести свое сельское хозяйство, животноводство. Чтобы впредь не было нареканий на нашу продукцию при торговле на внешних рынках.
Депутаты также обсудили на заседании заявление Национального собрания в связи с 75-летием Великой Победы. Это не только историческая дата и напоминание о цене, которую заплатил белорусский народ за мир. День Победы служит предостережением о недопустимости возникновения новой мировой войны, поэтому необходимо сделать все, чтобы история Великой Отечественной войны не была переписана.