Наталья Кочанова: «Молодым девушкам, юношам я бы посоветовала иметь как можно больше детей»

Новости Беларуси. Возможности использования семейного капитала, обслуживание в поликлиниках, открытие детских садиков. Все, что волнует многодетных родителей, обсуждали 15 мая в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Возможности использования семейного капитала, обслуживание в поликлиниках, открытие детских садиков. Все, что волнует многодетных родителей, обсуждали 15 мая в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Международный день семьи спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова встретилась с многодетными мамами. В доверительной беседе затронули самые разные вопросы относительно воспитания детей: от использования электронных дневников до фитнес-инструкторов в школах для детей с патологиями. Среди предложений – стимулировать рождаемость за счет внимания семьям с одним ребенком.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
У меня не многодетная семья, хотя мои родители, один и второй, из многодетных семей. И сама я воспитывалась в семье, где нас трое. Знаете, молодым семьям, молодым девушкам, юношам я бы посоветовала иметь как можно больше детей. Чем старше становишься, тем больше понимаешь ценность семьи, и рядом надежный тыл.
Сегодня государство делает достаточно много для поддержки многодетных семей. Это пособия, жилье, семейный капитал, возможность посещения различных кружков и спортивных секций. И всякий раз, когда мы встречаемся с представителями ассоциации многодетных родителей, они благодарят за это, потому что это очень существенная поддержка.
Татьяна Варакосова, многодетная мама:
У меня девять детей, и планируем еще одного минимум. Дети всегда очень общительные – это плюс. Дети друг за другом тянутся всегда, помогают, защищают. Мы построили дом в микрорайоне Сокол, воспользовались материнским капиталом.
В Беларуси сейчас насчитывается 112 тысяч многодетных семей. Еще 15 лет назад их было не больше 3 тысяч.
От вопросов воспитания до использования семейного капитала. Наталья Кочанова встретилась с многодетными мамами
Татьяна Кравченко, председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей:
Почему такой скачок произошел? Во-первых, это выделение и строительство жилья для многодетных льготное. Кредит под 1 % на 40 лет. Семья имеет возможность построить жилье. Это семейный капитал. На какие нужды он используется прежде всего? На строительство жилья, на образование, на лечение.
Напомним, по поручению Президента подготовлен проект указа о расширении сфер использования семейного капитала.