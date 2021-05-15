Наталья Кочанова: «Молодым девушкам, юношам я бы посоветовала иметь как можно больше детей»

В Международный день семьи спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова встретилась с многодетными мамами. В доверительной беседе затронули самые разные вопросы относительно воспитания детей: от использования электронных дневников до фитнес-инструкторов в школах для детей с патологиями. Среди предложений – стимулировать рождаемость за счет внимания семьям с одним ребенком.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

У меня не многодетная семья, хотя мои родители, один и второй, из многодетных семей. И сама я воспитывалась в семье, где нас трое. Знаете, молодым семьям, молодым девушкам, юношам я бы посоветовала иметь как можно больше детей. Чем старше становишься, тем больше понимаешь ценность семьи, и рядом надежный тыл.

Сегодня государство делает достаточно много для поддержки многодетных семей. Это пособия, жилье, семейный капитал, возможность посещения различных кружков и спортивных секций. И всякий раз, когда мы встречаемся с представителями ассоциации многодетных родителей, они благодарят за это, потому что это очень существенная поддержка.